Михайлик заявил, что ему не продлили предоставление госохраны

Председатель одесской ячейки партии "Сила людей" Олег Михайлик сообщил, что ему не продлили предоставление государственной охраны после 24 января.

Об этом он написал в Facebbok.

"Пост искренней "благодарности" украинской Национальной полиции (реформированной). Сначала мне пришлось в Германии перенести на 2 дня запланированную операцию по извлечению пули из легкого, так как следователи Главного следственного управления Национальной полиции оказались не в состоянии за два месяца подготовить документы для немецкой стороны.

Обошлись вручением мне пластикового пакета для сохранения пули", - заявил Михайлик.

"А потом они сняли предоставленную мне государственную охрану. Вернее, просто не продлили ее предоставление после 24 января. Наверное, уже успешно расследовали покушение на убийство, установили и задержали заказчиков и посредников. Ур-ра! Только мы об этом так ничего и не знаем", - подчеркнул он.

По словам активиста, "создается впечатление, что они намеренно подталкивают, чтобы я попросил политического убежища в одной из Европейских стран. Просто не желая опять попадать под пули немного убийцы".

Обещаю подумать. И обещаю также уведомить об этом решении Национальной Полиции Украины всех интересующихся моей судьбой друзей и коллег", - добавил Михайлик.

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Напомним: