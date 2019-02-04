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Михайлик заявил, что ему не продлили предоставление госохраны

Понедельник, 4 февраля 2019, 23:48

Председатель одесской ячейки партии "Сила людей" Олег Михайлик сообщил, что ему не продлили предоставление государственной охраны после 24 января.

Об этом он написал в Facebbok.

"Пост искренней "благодарности" украинской Национальной полиции (реформированной). Сначала мне пришлось в Германии перенести на 2 дня запланированную операцию по извлечению пули из легкого, так как следователи Главного следственного управления Национальной полиции оказались не в состоянии за два месяца подготовить документы для немецкой стороны.

Обошлись вручением мне пластикового пакета для сохранения пули", - заявил Михайлик. 

"А потом они сняли предоставленную мне государственную охрану. Вернее, просто не продлили ее предоставление после 24 января. Наверное, уже успешно расследовали покушение на убийство, установили и задержали заказчиков и посредников. Ур-ра! Только мы об этом так ничего и не знаем", - подчеркнул он.

По словам активиста, "создается впечатление, что они намеренно подталкивают, чтобы я попросил политического убежища в одной из Европейских стран. Просто не желая опять попадать под пули немного убийцы".

Обещаю подумать. И обещаю также уведомить об этом решении Национальной Полиции Украины всех интересующихся моей судьбой друзей и коллег", - добавил Михайлик.

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Напомним:

Украинская правда
Темы: Одессаактивистыполиция
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