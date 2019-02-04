Михайлик заявил, что ему не продлили предоставление госохраны
Председатель одесской ячейки партии "Сила людей" Олег Михайлик сообщил, что ему не продлили предоставление государственной охраны после 24 января.
Об этом он написал в Facebbok.
"Пост искренней "благодарности" украинской Национальной полиции (реформированной). Сначала мне пришлось в Германии перенести на 2 дня запланированную операцию по извлечению пули из легкого, так как следователи Главного следственного управления Национальной полиции оказались не в состоянии за два месяца подготовить документы для немецкой стороны.
Обошлись вручением мне пластикового пакета для сохранения пули", - заявил Михайлик.
"А потом они сняли предоставленную мне государственную охрану. Вернее, просто не продлили ее предоставление после 24 января. Наверное, уже успешно расследовали покушение на убийство, установили и задержали заказчиков и посредников. Ур-ра! Только мы об этом так ничего и не знаем", - подчеркнул он.
По словам активиста, "создается впечатление, что они намеренно подталкивают, чтобы я попросил политического убежища в одной из Европейских стран. Просто не желая опять попадать под пули немного убийцы".
Обещаю подумать. И обещаю также уведомить об этом решении Национальной Полиции Украины всех интересующихся моей судьбой друзей и коллег", - добавил Михайлик.
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Напомним:
- 11 января активисту Олегу Михайлику, на которого в сентябре 2018 года было совершено покушение, в Германии сделали операцию и достали пулю из легких.
- 19 января Михайлик сообщил, что его выписали из клиники в Мюнхене (Германия), где ему сделали операцию и удалили пулю из легких.
- На Михайлика покушались 22 сентября 2018 года, в него выстрелили в центре Одессы. Пуля протаранила насквозь левую руку и грудь, застряв в левом легком, не попав в сердце.
- 25 сентября одесские правоохранители задержали трех граждан Грузии подозреваемых в покушении на Михайлика.
- 27 сентября Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения подозреваемому в нападении на Михайлика.
- 21 ноября Киевский райсуд Одессы продлил до 4 месяцев срок досудебного расследования по делу покушения на Михайлика.
- 22 ноября одного из подозреваемых в покушении на одесского активиста Олега Михайлика - инвалида 1-й группы Торнике Герасина (Нагладзе) - отпустили под круглосуточный домашний арест.