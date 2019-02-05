Михайлик заявил, что ему не продлили предоставление госохраны

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Вторник, 5 февраля 2019, 00:48

Председатель одесской ячейки партии "Сила людей" Олег Михайлик сообщил, что ему не продлили предоставление государственной охраны после 24 января.

Об этом он написал в Facebbok.

"Пост искренней "благодарности" украинской Национальной полиции (реформированной). Сначала мне пришлось в Германии перенести на 2 дня запланированную операцию по извлечению пули из легкого, так как следователи Главного следственного управления Национальной полиции оказались не в состоянии за два месяца подготовить документы для немецкой стороны.

Обошлись вручением мне пластикового пакета для сохранения пули", - заявил Михайлик. 

"А потом они сняли предоставленную мне государственную охрану. Вернее, просто не продлили ее предоставление после 24 января. Наверное, уже успешно расследовали покушение на убийство, установили и задержали заказчиков и посредников. Ур-ра! Только мы об этом так ничего и не знаем", - подчеркнул он.

По словам активиста, "создается впечатление, что они намеренно подталкивают, чтобы я попросил политического убежища в одной из Европейских стран. Просто не желая опять попадать под пули немного убийцы".

Обещаю подумать. И обещаю также уведомить об этом решении Национальной Полиции Украины всех интересующихся моей судьбой друзей и коллег", - добавил Михайлик.

Читайте также: Покушение на активиста Олега Михайлика. Что произошло в Одессе и кому это выгодно?

Напомним:

Украинская правда

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Темы: Одесса активисты полиция


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