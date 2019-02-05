Порошенко о "мирном плане Сайдика": миротворцы ООН - не эскорт для наблюдателей ОБСЕ

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Вторник, 5 февраля 2019, 01:18

Президент Петр Порошенко заявил, что миротворцы ООН не будут эскорт-сервисом для наблюдателей ОБСЕ, они "должны создавать мир и иметь мандат ответственности на оккупированной территории".

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает "Интерфакс-Украина".

Президент отметил, что Минскими договоренностями уже предусмотрен план урегулирования ситуации на Донбассе.

"Мы готовы рассматривать любые планы, если они не вредят суверенитету и национальной целостности, независимости нашего государства. Хочу подчеркнуть, что план изложен в Минских договоренностях ... Думаю, господину Сайдику достаточно прочитать это и поддержать", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, в Минских договоренностях четко записано вывод всех иностранных войск с территории Украины, вывод всего тяжелого вооружения и техники, обеспечение восстановления украинского суверенитета, власти на территории оккупированного Донбасса.

"Именно на Минских договоренностях основываются санкции против РФ и сейчас готовится пакет санкций в связи с агрессией в Керченском проливе", - отметил президент.

"Подчеркиваю, может быть множество планов, но миротворцы ООН не будут эскорт-сервисом для наблюдателей ОБСЕ. Он (Сайдик - ред.) предложил, чтобы они эскортировали наблюдателей. Не нужно.

Миротворцы должны создавать мир и иметь мандат ответственности на оккупированной территории. И их наличие означает разоружение незаконных вооруженных формирований, вывод иностранных войск и обеспечение компонента безопасности", - подчеркнул он.

Напомним:

  • Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что существует новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности.
  • Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что план спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика по урегулированию ситуации на Донбассе не содержит принципиально новых предложений.
  • Координатор системы Организации Объединенных Наций - координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани заявила, что ООН не имеет отношения к плану специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, но поддерживает предложения, призванные добиться мира на Донбассе.

Украинская правда

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Темы: Порошенко Донбасс миротворцы ООН ОБСЕ


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