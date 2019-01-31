В ООН прокомментировали "новый мирный план" по Донбассу

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Четверг, 31 января 2019, 15:33

Координатор системы Организации Объединенных Наций - координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани заявила, что ООН не имеет отношения к плану специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, но поддерживает предложения, призванные добиться мира на Донбассе.

Об этом она сказала на пресс-конференции, передает УНИАН.

По ее словам, она читала о плане Сайдика.

"Организация Объединенных Наций поддерживает ключевую роль. Прежде всего, мы поддерживаем Минские соглашения и переговоры, которые продолжаются, усилия "нормандского формата", Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ в Украине", - сказала Лубрани.

"ООН не является частью этих различных форматов, но мы, конечно, поддерживаем переговоры с целью мирного урегулирования конфликта", - подчеркнула она. Представитель ООН отметила, что существуют различные предложения для достижения мира, и Организация Объединенных Наций пока не вовлечена ни в одно из них.

При этом Лубрани добавила, что ООН будет поддерживать любые усилия для достижения мира на Донбассе.

Напомним:

  • Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что существует новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности.
  • Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что план спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика по урегулированию ситуации на Донбассе не содержит принципиально новых предложений.

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Темы: ООН ОБСЕ Донбасс
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