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Климкин о "новом плане" по Донбассу: Те же яйца, только в профиль

Вторник, 29 января 2019, 13:30

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что план спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика по урегулированию ситуации на Донбассе не содержит принципиально новых предложений.

Об этом он сказал журналистам во время визита в Донецкую область 29 января, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Никакого принципиально нового плана нет. Господин Сайдик представил в конце прошлого года свое видение. Это предложения, над которыми еще нужно работать", - сказал Климкин.

Министр добавил, что "по форме, там есть определенный прогресс", потому что в этих предложениях говорят о необходимости введения на Донбасс миротворцев, о чем ранее уже говорила Украины.

"По содержанию – это пока то же. Как говорится: "те же яйца, только в профиль", - отметил Климкин.

Он добавил, что Украина хочет, чтобы сначала на оккупированную территорию Донбасса зашли миротворцы и подготовили оккупированный Донбасс к нормальным, свободным и честным выборам.

"В этом заключается логика наших предложений. Если вы почитаете этот план, то там об этом речь не идет", - резюмировал Климкин.

Напомним: 

Темы: КлимкинДонбассООНОБСЕ
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