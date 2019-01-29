Климкин о "новом плане" по Донбассу: Те же яйца, только в профиль
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что план спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика по урегулированию ситуации на Донбассе не содержит принципиально новых предложений.
Об этом он сказал журналистам во время визита в Донецкую область 29 января, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Никакого принципиально нового плана нет. Господин Сайдик представил в конце прошлого года свое видение. Это предложения, над которыми еще нужно работать", - сказал Климкин.
Министр добавил, что "по форме, там есть определенный прогресс", потому что в этих предложениях говорят о необходимости введения на Донбасс миротворцев, о чем ранее уже говорила Украины.
"По содержанию – это пока то же. Как говорится: "те же яйца, только в профиль", - отметил Климкин.
Он добавил, что Украина хочет, чтобы сначала на оккупированную территорию Донбасса зашли миротворцы и подготовили оккупированный Донбасс к нормальным, свободным и честным выборам.
"В этом заключается логика наших предложений. Если вы почитаете этот план, то там об этом речь не идет", - резюмировал Климкин.
Напомним:
- Ранее спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что существует новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности.
- 16 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время визита в Северодонецк Луганской области заявил, что на заседании трехсторонней контактной группы в Минске представители ОБСЕ предлагали создать совместную с ООН миротворческую миссию на Донбассе.
- 10 января действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил, что ОБСЕ готова оказать поддержку на местах в случае развертывания миротворческой миссии ООН на востоке Украины.
- Россия пытается блокировать даже обсуждение возможности внедрения миротворческой миссии ООН в Донбассе.
- Украина настаивает на миротворцах на всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией.
- Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.
- Россия перехватила инициативу Украины о миротворцах на Донбассе и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.
- Предполагается, что для того, чтобы остановить войну на Донбассе, нужен контингент в 20 тысяч военнослужащих из стран, не являющихся членами НАТО, и 4 тысяч полицейских.