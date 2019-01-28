В ОБСЕ рассказали о новом плане относительно Донбасса на замену Минским соглашениям

Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что существует новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности.

Об этом он рассказал в интервью австрийской газете Kleine Zeitung, передает "Укринформ".

Отмечается, что именно Сайдик является автором нового мирного плана.

"В течение последних лет мы увидели, что Минские договоренности не совсем четкие. Важным моментом является то, что для реализации центрального элемента - проведения местных выборов - требуется помощь извне. Мы пришли к выводу, что это может быть только ООН", - рассказал он.

"ОБСЕ имеет задачу оценивать избирательный процесс, а потому она не может организовывать выборы. К тому же, добавляется аспект безопасности", - добавил представитель миссии.

По словам австрийского дипломата, новый план был представлен на последнем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции и "могли задавать вопросы и делать комментарии".

Сообщается, что согласно этому концепту, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а вместе под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем: это касается как военного и полицейского компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на местах.

Также Сайдик рассказал, что предлагается создание Евросоюзом агентства по реконструкции, которое бы действовало на Донбассе вроде того, что ранее ЕС имел на Балканах.

Отмечается, что это агентство, деятельность которого должна распространяться на все районы Донецкой и Луганской областей, должно сотрудничать с общим руководством миссии ООН и ОБСЕ, но не находиться под его руководством.

Спецпредставитель мониторинговой миссии подчеркнул, что новый мирный план должен быть подписан руководителями стран "нормандской четверки" - Украины, России, Франции и Германии, а также необходимо утверждение его парламентами.

"Необходимо соглашение, которое действительно будет иметь вес в политическом и правовом плане. Минские договоренности не ратифицировал ни украинский, ни российский парламенты. И это, конечно, проблема. Наша идея заключается в том, чтобы получить такой ​​политический вес, на который потом все опираются при реализации документа, который также должен быть одобрен парламентами", - заявил Сайдик.

Также он сообщил, что планом предлагается создание переходной администрации ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которая должна следить за воплощением мирного плана и реинтеграции этих регионов.

"Смысл этого мероприятия заключается не в устранении местного населения от власти, а наоборот, в обеспечении того, что его права будут обеспечены. Сюда относится и элемент амнистии", - добавил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ.

Он также заявил, что Минские договоренности предусматривали, что представители ОРДЛО участвуют в процессе и услышаны, и так должно быть и после принятия нового "всеобъемлющего соглашения".

Дипломат сообщил, что численность миротворческой миссии ООН на Донбассе пока не подсчитывалась, однако он не думает, что речь пойдет о таком большом количестве как 20 тысяч человек, как некоторые об этом говорят.

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