Климкин о ДРСМД: Мы должны себя защитить, у Киева есть опыт в сфере ракетного оружия
Украина будет вынуждена отвечать на новые вызовы своей безопасности и должна использовать все, чтобы себя защитить в условиях, когда Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности не действует.
Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервью "Голосу Америки".
Министр подчеркнул, что Россия годами сознательно нарушала договор об о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Это поведение России привело к новой логике гонки вооружений. Конечно, другие партнеры также будут это (размещать ракеты средней и малой дальности) делать", - сказал Климкин.
Он отметил, что Украина должна ответить на новые вызовы достойно.
"Мы уже имеем потенциал в сфере ракетного оружия. Какие ракеты нужны нам, в будущем решать будем мы ", - подчеркнул министр, отвечая на вопрос о возможности начала производства такого оружия в Украине.
"#РФ роками свідомо порушувала свої зобов’язання стосовно Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Зухвала поведінка Росії призвела до передумов нової світової гонки озброєнь. #Україна має гідно відповідати на ці виклики і ми до цього готові", - @PavloKlimkin. pic.twitter.com/sJnFRSRYv4— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 5 лютого 2019 р.
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Напомним:
- США требуют, чтобы Россия уничтожила все ракеты, которые нарушают договор, а также пусковые установки и связанные с ними оборудования.
- В декабре США дали РФ 60 дней на возврат к выполнению договора. По истечении этого строка США приостановят свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
- 1 февраля Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выходят из исторического договора о контроле над ядерными вооружениямиэпохи холодной войны из-за того, что Россия годами нарушала договоренности.
- Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.
- Президент РФ Владимир Путин пообещал США "зеркальный ответ".
- Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах разработки новых типов ракетных систем в ближайшие два года.
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