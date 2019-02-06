Климкин о ДРСМД: Мы должны себя защитить, у Киева есть опыт в сфере ракетного оружия

Украина будет вынуждена отвечать на новые вызовы своей безопасности и должна использовать все, чтобы себя защитить в условиях, когда Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности не действует.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервью "Голосу Америки".

Министр подчеркнул, что Россия годами сознательно нарушала договор об о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Это поведение России привело к новой логике гонки вооружений. Конечно, другие партнеры также будут это (размещать ракеты средней и малой дальности) делать", - сказал Климкин.

Он отметил, что Украина должна ответить на новые вызовы достойно.

"Мы уже имеем потенциал в сфере ракетного оружия. Какие ракеты нужны нам, в будущем решать будем мы ", - подчеркнул министр, отвечая на вопрос о возможности начала производства такого оружия в Украине.

"#РФ роками свідомо порушувала свої зобов’язання стосовно Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Зухвала поведінка Росії призвела до передумов нової світової гонки озброєнь. #Україна має гідно відповідати на ці виклики і ми до цього готові", - @PavloKlimkin. pic.twitter.com/sJnFRSRYv4 — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 5 лютого 2019 р.

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Напомним: