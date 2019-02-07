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Захваченные украинские моряки: Московский суд отклонил жалобы адвокатов

Четверг, 7 февраля 2019, 11:42

Московский городской суд отклонил жалобы на продление сроков ареста до 24 апреля четырем украинским морякам, захваченных россиянами в районе Керченского пролива.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов.

"Мосгорсуд оставил первую четверку военнопленных моряков под стражей", - написал он.

Жалобы касались Владимира Терещенко, Сергея Попова, Богдана Головаша, Андрея Шевченко.

По ходатайству следствия заседание прошло в закрытом режиме. Суд отказался приобщить копию резолюции ПАСЕ, сообщил Полозов.

"Тактическая задача по обжалованию продления меры пресечения выполнена - необходимые процедуры для обращения в ЕСПЧ пройдены", - написал Адвокат.

Рассмотрение жалоб адвокатов на аналогичные решения Лефортовского суда относительно еще 20 украинских военных состоится в другие дни.

Напомним

  • В ноябре Киевский районный "суд" оккупированного Симферополя арестовал на 2 месяца 24 украинских моряка, захваченных ФСБ России в районе Керченского пролива.
  • 27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных.
  • 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

Темы: арестКерченский проливРосcия
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