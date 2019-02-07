Захваченные украинские моряки: Московский суд отклонил жалобы адвокатов

Московский городской суд отклонил жалобы на продление сроков ареста до 24 апреля четырем украинским морякам, захваченных россиянами в районе Керченского пролива.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов.

"Мосгорсуд оставил первую четверку военнопленных моряков под стражей", - написал он.

Жалобы касались Владимира Терещенко, Сергея Попова, Богдана Головаша, Андрея Шевченко.

По ходатайству следствия заседание прошло в закрытом режиме. Суд отказался приобщить копию резолюции ПАСЕ, сообщил Полозов.

"Тактическая задача по обжалованию продления меры пресечения выполнена - необходимые процедуры для обращения в ЕСПЧ пройдены", - написал Адвокат.

Рассмотрение жалоб адвокатов на аналогичные решения Лефортовского суда относительно еще 20 украинских военных состоится в другие дни.

Напомним