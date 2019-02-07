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"Укрзализныця": Цену билетов надо повысить вдвое

Четверг, 7 февраля 2019, 12:37

"Укрзализныця" заявляет, что в 2019 году планирует на четверть поднять стоимость тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом.

В компании уверяют: чтобы сделать перевозки безубыточными, стоимость билетов нужно поднять более чем в два раза, а тарифы на перевозку багажа – почти в 3,5 раза.

"Изменение тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки заложено в количественные предположения прогноза экономического и социального развития Украины на 2019 года и предусмотрено в размере 25%", – пояснила пресс-служба компании в ответе на запрос "Радио Свобода".

"Укрзализныця" готовит предложение в Министерство инфраструктуры Украины провести индексацию тарифов на перевозку пассажиров в два этапа: с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%", – уточнили в компании.

Если министерство и другие причастные органы исполнительной власти подтвердят такое предложение, тарифы проиндексируют во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов первого класса поездов Интерсити+), курсирующих по территории Украины, добавили в УЗ.

Кроме того, с 1 апреля 2019 года индексируется уровень тарифов на перевозку багажа и грузобагажа на 25%.

"Железнодорожный транспорт несет значительную социальную нагрузку из-за осуществления пассажирских перевозок по тарифам ниже экономически обоснованного уровня более чем в два раза, а также от перевозок льготных категорий граждан, определенных действующим законодательством Украины", – заявляют в компании.

Напомним

  • В 2018 году "Укрзализныця" дважды повышала тарифы на пассажирские перевозки: в мае и в октябре. В целом поездки подорожали примерно на четверть.
  • С 15 января 2019 года "Укрзализныця" ввела новые цены на постельное белье и оплату за напитки.
  • "Укрзализныця" в 2018 году перевезла поездами дальнего следования 55,9 млн пассажиров, что почти на 4 млн больше показателя предыдущего года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Укрзализныцяжелезная дорогацены
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