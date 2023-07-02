В Укрзализныце рассказали о тесте женских купе: несколько билетов продали мужчинам

Уже 4 рейса "Укрзализныци" с отдельными женскими купе сделали полный круг, инициативу восприняли положительно во всех городах старта, провокаций не зафиксировано.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "4 рейса Укрзализныци с женскими купе уже сделали полный круг по маршруту.

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По горячим следам: инициативу приняли очень положительно во всех городах старта, а это Харьков, Днепр, Кривой Рог, Киев, Ужгород, Ясиня, Трускавец и несколько городов на маршруте.

"Вторжений" и провокаций, которые нам иногда активно обещали, не зафиксировано".

Детали: В компании признались, что несколько билетов в женские купе было ошибочно продано мужчинам.

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"Мы уже нашли причину и устранили ее, а парней и девушек по обоюдному согласию рассадили по отдельным купе", - говорится в сообщении.

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