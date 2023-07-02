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В Укрзализныце рассказали о тесте женских купе: несколько билетов продали мужчинам

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 июля 2023, 18:57
В Укрзализныце рассказали о тесте женских купе: несколько билетов продали мужчинам
иллюстративное фото УЗ

Уже 4 рейса "Укрзализныци" с отдельными женскими купе сделали полный круг, инициативу восприняли положительно во всех городах старта, провокаций не зафиксировано.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "4 рейса Укрзализныци с женскими купе уже сделали полный круг по маршруту.

По горячим следам: инициативу приняли очень положительно во всех городах старта, а это Харьков, Днепр, Кривой Рог, Киев, Ужгород, Ясиня, Трускавец и несколько городов на маршруте.

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"Вторжений" и провокаций, которые нам иногда активно обещали, не зафиксировано".

Детали: В компании признались, что несколько билетов в женские купе было ошибочно продано мужчинам.

"Мы уже нашли причину и устранили ее, а парней и девушек по обоюдному согласию рассадили по отдельным купе", - говорится в сообщении.

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Предыстория:

  • На сайте Кабинета Министров Украины зарегистрировали петицию о введении отдельных вагонов для женщин и мужчин в поездах "Укрзализныци".
  • В конце мая стало известно, что в "Укрзализныце" введут услугу специальных женских купе, билеты на такие места можно будет приобрести через приложение компании, когда его доработают.
  • 12 июня "Укрзализныця" в тестовом режиме запустила продажу билетов на первые купе для женщин в поездах дальнего направления.

Темы: железная дорогаУкрзализныця
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