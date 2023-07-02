В Укрзализныце рассказали о тесте женских купе: несколько билетов продали мужчинам
Уже 4 рейса "Укрзализныци" с отдельными женскими купе сделали полный круг, инициативу восприняли положительно во всех городах старта, провокаций не зафиксировано.
Источник: Укрзализныця
Дословно: "4 рейса Укрзализныци с женскими купе уже сделали полный круг по маршруту.
По горячим следам: инициативу приняли очень положительно во всех городах старта, а это Харьков, Днепр, Кривой Рог, Киев, Ужгород, Ясиня, Трускавец и несколько городов на маршруте.
"Вторжений" и провокаций, которые нам иногда активно обещали, не зафиксировано".
Детали: В компании признались, что несколько билетов в женские купе было ошибочно продано мужчинам.
"Мы уже нашли причину и устранили ее, а парней и девушек по обоюдному согласию рассадили по отдельным купе", - говорится в сообщении.
Предыстория:
- На сайте Кабинета Министров Украины зарегистрировали петицию о введении отдельных вагонов для женщин и мужчин в поездах "Укрзализныци".
- В конце мая стало известно, что в "Укрзализныце" введут услугу специальных женских купе, билеты на такие места можно будет приобрести через приложение компании, когда его доработают.
- 12 июня "Укрзализныця" в тестовом режиме запустила продажу билетов на первые купе для женщин в поездах дальнего направления.