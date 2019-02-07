Столичную квартиру Януковича начнут сдавать в аренду

Нацагентство по розыску активов передало в управление частной компании арестованную квартиру экс-президента Виктора Януковича на Оболонской набережной в Киеве.

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник управления АРМА Виталий Ризнык.

Пока следствие по Януковичу продолжается, юридическая фирма "СВМ-Консалтинг" будет сдавать квартиру в аренду.

Фото: Трансперенси Интернешнл Украина

Договор с компанией заключили в декабре 2018 года. В четверг 7 февраля управляющий получил физический контроль над имуществом.

В АРМА говорят, что в квартире никто не жил, она только после ремонта, "даже розетки не вставлены".

ФОТО: ТРАНСПЕРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ УКРАИНА

Площадь жилья – 240 квадратных метров.

АРМА оценило его в 36 миллионов гривен.

ФОТО: ТРАНСПЕРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ УКРАИНА

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Напомним: