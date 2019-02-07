Столичную квартиру Януковича начнут сдавать в аренду

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Четверг, 7 февраля 2019, 17:19

Нацагентство по розыску активов передало в управление частной компании арестованную квартиру экс-президента Виктора Януковича на Оболонской набережной в Киеве.

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник управления АРМА Виталий Ризнык.

Пока следствие по Януковичу продолжается, юридическая фирма "СВМ-Консталтинг" будет сдавать квартиру в аренду.

 
Фото: Трансперенси Интернешнл Украина

Договор с компанией заключили в декабре 2018 года. В четверг 7 февраля управляющий получил физический контроль над имуществом.

В АРМА говорят, что в квартире никто не жил, она только после ремонта, "даже розетки не вставлены".

 
ФОТО: ТРАНСПЕРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ УКРАИНА

Площадь жилья – 240 квадратных метров.

АРМА оценило его в 36 миллионов гривен.

 
ФОТО: ТРАНСПЕРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ УКРАИНА

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Напомним:

  • АРМА управляет активами, арестованными в коррупционных уголовных делах, пока суд не объявит приговор. Агентство выбирает управляющего, который предлагает выгодные условия получения прибыли от имущества. Часть заработка идет в государственный бюджет.
  • После оглашения приговора имущество могут или конфисковать в пользу государства, или, если суд не увидит для этого оснований, вернуть владельцу.
  • В частности, в управление АРМА суд передал так называемую вертолетную площадку Януковича. Сейчас владелец вертодрома пытается вернуть его себе, поэтому продолжается судебная тяжба.
  • Также в настоящее время Агентство ищет управляющего для "Межигорья" экс-президента.
  • Две элитные машины беглого олигарха Сергея Курченко также передали в управление, их должны сдавать в аренду.

Соня Лукашова, для УП

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Темы: Янукович деньги суд


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