Без подозрений и суда: НАБУ все еще занимается Злочевским, на которого имело 2 месяца

Национальное антикоррупционное бюро продолжает расследовать производство в отношении экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского несмотря на установленный судом срок в 2 месяца.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос "Украинской правды".

В ведомстве сообщили, что допросили депутатку Татьяну Чорновил, по заявлению которой дело было возбуждено в 2015 году и восстановлено ​​в 2018, исследовали документы, которые есть у депутата.

В то же время, НАБУ отказалось отвечать на другие вопросы, в частности, приняли ли детективы решение об окончании расследования, для чего суд дал им 2 месяца еще в августе 2018 года.

"Предоставить другую информацию о ходе досудебного расследования не представляется возможным, в связи с необходимостью сохранения тайны досудебного расследования", – сказали в Бюро.

Кроме того, согласно судебным решением по делу, по состоянию на 11 января никакого подозрения правоохранители все еще не сообщили. Тогда же суд подчеркнул, что детективы так и не выполнили приказ завершить расследование до ноября 2018 года.

Напомним: