Без подозрений и суда: НАБУ все еще занимается Злочевским, на которого имело 2 месяца

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Пятница, 8 февраля 2019, 11:35

Национальное антикоррупционное бюро продолжает расследовать производство в отношении экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского несмотря на установленный судом срок в 2 месяца.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос "Украинской правды".

В ведомстве сообщили, что допросили депутатку Татьяну Чорновил, по заявлению которой дело было возбуждено в 2015 году и восстановлено ​​в 2018, исследовали документы, которые есть у депутата.

В то же время, НАБУ отказалось отвечать на другие вопросы, в частности, приняли ли детективы решение об окончании расследования, для чего суд дал им 2 месяца еще в августе 2018 года.

"Предоставить другую информацию о ходе досудебного расследования не представляется возможным, в связи с необходимостью сохранения тайны досудебного расследования", – сказали в Бюро.

Кроме того, согласно судебным решением по делу, по состоянию на 11 января никакого подозрения правоохранители все еще не сообщили. Тогда же суд подчеркнул, что детективы так и не выполнили приказ завершить расследование до ноября 2018 года.

Напомним:

  • НАБУ расследует действия должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов Украины при выдаче специальных разрешений на пользование недрами.
  • По версии следствия, в течение 2010-2011 годов предприятия, которые фактически контролировались министром Злочевским, получили право на пользование нефтегазоносными недрами. Для этого им выдавали специальные разрешения, вносили изменения или переоформляли разрешения, принадлежавшие другим фирмам.
  • В феврале 2018 года стал известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий.
  • Однако в июне 2018 года суд возобновил его.
  • 27 августа 2018 года суд установил срок для проведения следственных действий. НАБУ дали 2 месяца для того, чтобы либо передать обвинения в суд, либо закрыть производство.
  • Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года, после того как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении в деле, которое расследовалось Генеральной прокуратурой.
  • В январе 2015 года ГПУ объявила Злочевского в розыск.
  • Осенью 2016 года с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске экс-министра.
  • Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.
  • Также сообщалось, что фирма министра экологии в правительстве времен Виктора Януковича Николая Злочевского продавала газ компаниям президента Петра Порошенко и его окружения.

Соня Лукашова, для УП

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Темы: Злочевский НАБУ газ нефть


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