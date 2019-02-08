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НАБУ закончило расследовать дело Онищенко

Пятница, 8 февраля 2019, 15:54

Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование по делу, где фигурировал нардеп-беглец Александр Онищенко.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время отчета о деятельности ведомства за второе полугодие 2018 года.

"На днях закончено дело, наконец, в отношении господина Онищенко", - сказал Сытник.

По его словам, это дело, где фигурировал председатель фискальной службы (Роман Насиров - УП), целый ряд других служащих "Укргаздобычи" и тех лиц, которые были причастны к схеме хищения почти 3 млрд гривен.

"На сегодняшний день расследование завершено. Дело закончено и в ближайшие дни обвинительный акт будет направлен в суд", - добавил директор НАБУ.

Напомним:

  • По данным НАБУ, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.
  • Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.
  • Экс-главу ГФС Романа Насирова подозревают в том, что в течение 2015-2016 гг. он, в интересах Онищенко, приказывал руководителям терорганов ГФС принимать решение о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас ", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".
  • Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.
  • 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко.
  • 19 декабря суд разрешил проводить заочное расследование относительно Онищенко.
  • По состоянию на апрель 2018 года в общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: НАБУОнищенкогазсудСытник
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