НАБУ закончило расследовать дело Онищенко

Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование по делу, где фигурировал нардеп-беглец Александр Онищенко.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время отчета о деятельности ведомства за второе полугодие 2018 года.

"На днях закончено дело, наконец, в отношении господина Онищенко", - сказал Сытник.

По его словам, это дело, где фигурировал председатель фискальной службы (Роман Насиров - УП), целый ряд других служащих "Укргаздобычи" и тех лиц, которые были причастны к схеме хищения почти 3 млрд гривен.

"На сегодняшний день расследование завершено. Дело закончено и в ближайшие дни обвинительный акт будет направлен в суд", - добавил директор НАБУ.

Напомним: