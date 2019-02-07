ЦИК не разрешила Савченко и беглецу Олейнику баллотироваться в президенты

Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать кандидатом в президенты нардепа Надежду Савченко, подозреваемую в организации подготовки терактов и свержения государственной власти.

Соответствующие решения ЦИК приняла на заседании в четверг.

Депутат не внесла 2,5 миллиона гривен залога, что является необходимым условием для баллотирования.

Также ЦИК отказала экс-депутату от Партии регионов Владимиру Олейнику. Комиссия установила, что он не лично подал заявление, не удостоверил ее должным образом, залог за Олейника подали четверо других человек, что противоречит закону.

Еще одним аргументом стало то, что Олейник с 2014 года фактически не проживает в Украине.

В то же время, в комиссии появились сомнения в подлинности документов и того, что их подавал именно Олейник. Поэтому документы направят в полицию для проверки.

ЦИК также отказалась регистрировать кандидатом Дмитрия Павличенко, которого в 2012 году вместе с сыном осудили за якобы убийство судьи, но в 2014 – освободили как политзаключенных.

Комиссия признала, что документы Павличенко не соответствовали требованиям закона. Он также не подал декларацию и не внес залог.

Сам Павличенко на заседании ЦИК утверждал, что документы подал правильно, и угрожал членам комиссии уголовной ответственностью за нерегистрацию его кандидатом.

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Напомним: