ЦИК не разрешила Савченко и беглецу Олейнику баллотироваться в президенты

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Еще одним аргументом стало то, что Олейник с 2014 года фактически не проживает в Украине.

В то же время, в комиссии появились сомнения в подлинности документов и того, что их подавал именно Олейник. Поэтому документы направят в полицию для проверки.

ЦИК также отказалась регистрировать кандидатом Дмитрия Павличенко, которого в 2012 году вместе с сыном осудили за якобы убийство судьи, но в 2014 – освободили как политзаключенных.

Комиссия признала, что документы Павличенко не соответствовали требованиям закона. Он также не подал декларацию и не внес залог.

Сам Павличенко на заседании ЦИК утверждал, что документы подал правильно, и угрожал членам комиссии уголовной ответственностью за нерегистрацию его кандидатом.

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Напомним: