ЦИК не разрешила Савченко и беглецу Олейнику баллотироваться в президенты
Еще одним аргументом стало то, что Олейник с 2014 года фактически не проживает в Украине.
В то же время, в комиссии появились сомнения в подлинности документов и того, что их подавал именно Олейник. Поэтому документы направят в полицию для проверки.
ЦИК также отказалась регистрировать кандидатом Дмитрия Павличенко, которого в 2012 году вместе с сыном осудили за якобы убийство судьи, но в 2014 – освободили как политзаключенных.
Комиссия признала, что документы Павличенко не соответствовали требованиям закона. Он также не подал декларацию и не внес залог.
Сам Павличенко на заседании ЦИК утверждал, что документы подал правильно, и угрожал членам комиссии уголовной ответственностью за нерегистрацию его кандидатом.
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Напомним:
- 7 февраля ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты "политтехнолога" и блогера Владимира Петрова, который является подозреваемым в деле о якобы домогательствах к студентке КПИ Натальи Бурейко.
- 31 декабря в Украине стартовала избирательная кампания. Выборы президента назначены на 31 марта.
- 3 февраля завершилась подача документов. По состоянию на 7 февраля уже зарегистрировано рекордное количество кандидатов – 42 человека.
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