Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: старая власть для меня не конкурент

Пятница, 1 марта 2019, 01:37

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен построить "страну мечты", несмотря на весь негатив, который звучит в его адрес.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает "Интерфакс-Украина".

"Старая власть для меня не конкурент и для моей команды. Как меня только не называли, и продолжают: и "быдло", и "клоун", и "актеришка".

Да, я только начинаю свой политический путь, да, в моей команде люди, которые не были во власти, мы не разбираемся в схемах, дерибанах, но мы строим страну мечты, и мы это сделаем", - подчеркнул кандидат в президенты.

"Что касается конкуренции, у нас зарегистрировалось 44 кандидата в президенты Украины. У меня 43 конкурента. И я не завидую нашему гаранту - у него один конкурент, это народ Украины", - добавил Зеленский.

Читайте также Владимир Зеленский: 1 апреля – офигенный день для победы клоуна

Новые лидеры: стоит ли надеяться на Зеленского?

Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры

Напомним:

  • Выборы президента состоятся 31 марта.
  • По данным последних соцопросов, Владимир Зеленский лидирует в электоральных рейтингах.
  • Некоторые планы Зеленского в случае победы на выборах раскрыл представитель его штаба Дмитрий Разумков.

Темы: Зеленскийвиборывыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Зеленский
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Зеленский: Усиливаем защиту портов, РФ бьет по инфраструктуре "зерновой сделки"
Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие
Последние новости
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
Все новости...
Реклама: