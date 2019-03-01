Зеленский: старая власть для меня не конкурент
Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен построить "страну мечты", несмотря на весь негатив, который звучит в его адрес.
Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает "Интерфакс-Украина".
"Старая власть для меня не конкурент и для моей команды. Как меня только не называли, и продолжают: и "быдло", и "клоун", и "актеришка".
Да, я только начинаю свой политический путь, да, в моей команде люди, которые не были во власти, мы не разбираемся в схемах, дерибанах, но мы строим страну мечты, и мы это сделаем", - подчеркнул кандидат в президенты.
"Что касается конкуренции, у нас зарегистрировалось 44 кандидата в президенты Украины. У меня 43 конкурента. И я не завидую нашему гаранту - у него один конкурент, это народ Украины", - добавил Зеленский.
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Напомним:
- Выборы президента состоятся 31 марта.
- По данным последних соцопросов, Владимир Зеленский лидирует в электоральных рейтингах.
- Некоторые планы Зеленского в случае победы на выборах раскрыл представитель его штаба Дмитрий Разумков.
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