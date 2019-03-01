Зеленский: старая власть для меня не конкурент

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен построить "страну мечты", несмотря на весь негатив, который звучит в его адрес.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает "Интерфакс-Украина".

"Старая власть для меня не конкурент и для моей команды. Как меня только не называли, и продолжают: и "быдло", и "клоун", и "актеришка".

Да, я только начинаю свой политический путь, да, в моей команде люди, которые не были во власти, мы не разбираемся в схемах, дерибанах, но мы строим страну мечты, и мы это сделаем", - подчеркнул кандидат в президенты.

"Что касается конкуренции, у нас зарегистрировалось 44 кандидата в президенты Украины. У меня 43 конкурента. И я не завидую нашему гаранту - у него один конкурент, это народ Украины", - добавил Зеленский.

Читайте также Владимир Зеленский: 1 апреля – офигенный день для победы клоуна

Новые лидеры: стоит ли надеяться на Зеленского?

Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры

Напомним: