В решающей для Садового социологии его рейтинг вдвое ниже, чем у Гриценко
Согласно данным соцопроса, которого ждал кандидат в президенты Андрей Садовый для принятия решения о едином кандидате на президентских выборах, его рейтинг вдвое ниже, чем у Анатолия Гриценко.
Как сообщил "Украинской правде" советник кандидата Остап Процик, Садовый ожидал результаты Социологического агентства "Фама".
Согласно данным этого опроса, у Гриценко "с декабря по февраль наблюдается незначительное укрепление ядра с 2,9% до 4,6% с сохранением показателей резерва на уровне 5,1 – 5,8% и потенциала на уровне – 9,8 – 9,4%".
Вместе с тем у Садового укрепление ядра сдвинулось с 0,5% в январе до 2% в феврале.
"Показатели резерва рейтинга и потенциала в пределах погрешности остались без изменений (резерв рейтинга – 1,7 – 2,7%, потенциал – 5,1 – 5,9% соответственно)", - отмечают решающие для Садового социологи.
Также в этом опросе отмечается, что больше всего украинцы доверяют Владимиру Зеленскому (49,9%), Андрею Садовому (40,5%) и Анатолию Гриценко (38,7%).
Свое решение относительно выборов Садовый должен озвучить 1 марта.
За підсумком даного опитування https://t.co/nLSi9v5BeA о 13:00 проведу брифінг щодо подальших кроків в президентській кампанії.— Андрій Садовий (@AndriySadovyi) 1 березня 2019 р.
Київ, вулиця Іллінська, 8 (вхід з вулиці Братської). Пряма трансляція на сторінці у facebook.
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Напомним:
- Утром 28 февраля Садовый намекнул, что готов сняться с выборов в пользу кандидата от демократических сил, который получит большую поддержку украинцев, по результатам последних соцопросов.
- Садовый считает, что единый кандидат от демократических сил имеет все шансы победить на президентских выборах в Украине.
- Гриценко впоследствии написал в Facebook, что пора "объединить усилия" и "принимать решения" и сообщил о встрече с Садовым.
- Сняться с выборов кандидаты могут до 7 марта.
- Согласно последним данным соцопросов, если Анатолий Гриценко выйдет во второй тур, то имеет шанс победить Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.
- Если бы Садовый и Гриценко объединились, тоо за Гриценко готовы отдать свои голоса 15,6% респондентов.
- Сейчас за Садового готовы проголосовать 4% опрошенных, а за Гриценко – 8,8%.
- На вопрос, кто должен быть единым кандидатом, 23% респондентов считают, что Гриценко, а 14,5% – Садовый.
- При этом 50,9% опрошенных полагают, что демократической оппозиции следует объединиться и выдвинуть единого кандидата на президентские выборы.
- Также сообщалось, что существует соглашение, где прописано, что "Самопомощь" и ДемАльянс обязуются поддержать единого кандидата в президенты от демократических сил. Они должны повести социсследования, к которым не будет подозрений. И если у Садового меньше шансов – он снимается в пользу более сильного кандидата, то есть Гриценко.