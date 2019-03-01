В решающей для Садового социологии его рейтинг вдвое ниже, чем у Гриценко

Согласно данным соцопроса, которого ждал кандидат в президенты Андрей Садовый для принятия решения о едином кандидате на президентских выборах, его рейтинг вдвое ниже, чем у Анатолия Гриценко.

Как сообщил "Украинской правде" советник кандидата Остап Процик, Садовый ожидал результаты Социологического агентства "Фама".

Согласно данным этого опроса, у Гриценко "с декабря по февраль наблюдается незначительное укрепление ядра с 2,9% до 4,6% с сохранением показателей резерва на уровне 5,1 – 5,8% и потенциала на уровне – 9,8 – 9,4%".

Вместе с тем у Садового укрепление ядра сдвинулось с 0,5% в январе до 2% в феврале.

"Показатели резерва рейтинга и потенциала в пределах погрешности остались без изменений (резерв рейтинга – 1,7 – 2,7%, потенциал – 5,1 – 5,9% соответственно)", - отмечают решающие для Садового социологи.

Также в этом опросе отмечается, что больше всего украинцы доверяют Владимиру Зеленскому (49,9%), Андрею Садовому (40,5%) и Анатолию Гриценко (38,7%).

Свое решение относительно выборов Садовый должен озвучить 1 марта.

За підсумком даного опитування https://t.co/nLSi9v5BeA о 13:00 проведу брифінг щодо подальших кроків в президентській кампанії.



Київ, вулиця Іллінська, 8 (вхід з вулиці Братської). Пряма трансляція на сторінці у facebook. — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) 1 березня 2019 р.

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Напомним: