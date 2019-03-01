В решающей для Садового социологии его рейтинг вдвое ниже, чем у Гриценко

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Пятница, 1 марта 2019, 10:59

Согласно данным соцопроса, которого ждал кандидат в президенты Андрей Садовый для принятия решения о едином кандидате на президентских выборах, его рейтинг вдвое ниже, чем у Анатолия Гриценко.

Как сообщил "Украинской правде" советник кандидата Остап Процик, Садовый ожидал результаты Социологического агентства "Фама".

Согласно данным этого опроса, у Гриценко "с декабря по февраль наблюдается незначительное укрепление ядра с 2,9% до 4,6% с сохранением показателей резерва на уровне 5,1 – 5,8% и потенциала на уровне – 9,8 – 9,4%".

Вместе с тем у Садового укрепление ядра сдвинулось с 0,5% в январе до 2% в феврале.

"Показатели резерва рейтинга и потенциала в пределах погрешности остались без изменений (резерв рейтинга – 1,7 – 2,7%, потенциал – 5,1 – 5,9% соответственно)", - отмечают решающие для Садового социологи.

Также в этом опросе отмечается, что больше всего украинцы доверяют Владимиру Зеленскому (49,9%), Андрею Садовому (40,5%) и Анатолию Гриценко (38,7%).

Свое решение относительно выборов Садовый должен озвучить 1 марта.

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Напомним:

  • Утром 28 февраля Садовый намекнул, что готов сняться с выборов в пользу кандидата от демократических сил, который получит большую поддержку украинцев, по результатам последних соцопросов.
  • Садовый считает, что единый кандидат от демократических сил имеет все шансы победить на президентских выборах в Украине.
  • Гриценко впоследствии написал в Facebook, что пора "объединить усилия" и "принимать решения" и сообщил о встрече с Садовым.
  • Сняться с выборов кандидаты могут до 7 марта.
  • Согласно последним данным соцопросов, если Анатолий Гриценко выйдет во второй тур, то имеет шанс победить Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.
  • Если бы Садовый и Гриценко объединились, тоо за Гриценко готовы отдать свои голоса 15,6% респондентов.
  • Сейчас за Садового готовы проголосовать 4% опрошенных, а за Гриценко – 8,8%.
  • На вопрос, кто должен быть единым кандидатом, 23% респондентов считают, что Гриценко, а 14,5% – Садовый.
  • При этом 50,9% опрошенных полагают, что демократической оппозиции следует объединиться и выдвинуть единого кандидата на президентские выборы.
  • Также сообщалось, что существует соглашение, где прописано, что "Самопомощь" и ДемАльянс обязуются поддержать единого кандидата в президенты от демократических сил. Они должны повести социсследования, к которым не будет подозрений. И если у Садового меньше шансов – он снимается в пользу более сильного кандидата, то есть Гриценко.

Украинская правда

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Темы: Садовый выборы президента 2019 Гриценко социология


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