Лидер партии "Самопомощь", кандидат в президенты Андрей Садовый заявил, что последние данные социальных опросов станут решающими для решения вопроса относительно единого кандидата от демократических сил на президентских выборах.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, идя на выборы, он осознавал желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен победить "ставленников олигархов и мародеров у власти".

"В течение кампании мой штаб внимательно отслеживает результаты достоверных соцопросов и тенденции. Ожидаем последние данные, которые станут решающими для дальнейших действий", - написал Садовый.

Он отметил, что показатели, на которые будет обращать внимание - рейтинг, динамика и уровень доверия в обществе.

Кандидат в президенты убежден, что единый кандидат от демократических сил имеет все шансы победить.

Впоследствии кандидат в президенты Анатолий Гриценко сообщил, что настало время для принятия решения.

"Пришло время - объединить усилия и побеждать мародеров. Чтобы дать шанс Украине и украинцам. За пару часов встреча с Андреем Ивановичем. Будем принимать решение. Важное и ответственное", - сообщил он в Facebook.

Читайте также:

Почти единый кандидат. Как Гриценко выдвинули в президенты без Садового и Вакарчука

Следующий (не) проходной? Как Садовый конкурирует с Гриценко"

Сам не гам и другому не дам. Почему Садовый и Гриценко не объединяются перед выборами

Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Напомним: