Садовый намекнул, что готов сняться с выборов

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Четверг, 28 февраля 2019, 10:04

Лидер партии "Самопомощь", кандидат в президенты Андрей Садовый заявил, что последние данные социальных опросов станут решающими для решения вопроса относительно единого кандидата от демократических сил на президентских выборах.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, идя на выборы, он осознавал желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен победить "ставленников олигархов и мародеров у власти".

"В течение кампании мой штаб внимательно отслеживает результаты достоверных соцопросов и тенденции. Ожидаем последние данные, которые станут решающими для дальнейших действий", - написал Садовый.

Он отметил, что показатели, на которые будет обращать внимание - рейтинг, динамика и уровень доверия в обществе.

Кандидат в президенты убежден, что единый кандидат от демократических сил имеет все шансы победить.

Впоследствии кандидат в президенты Анатолий Гриценко сообщил, что настало время для принятии решения.

"Пришло время - объединить усилия и побеждать мародеров. Чтобы дать шанс Украине и украинцам. За пару часов встреча с Андреем Ивановичем. Будем принимать решение. Важное и ответственное", - сообщил он в Facebook.

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Напомним:

  • Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что постоянно общается с Андреем Садовым относительно возможного объединения накануне выборов и не имеют конфликтов между собой.
  • По его словам, результат переговоров должен быть до 7 марта.
  • Ранее кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко призвал к объединению других потенциальных кандидатов Святослава Вакарчука, Андрея Садового, Романа Бессмертного, Николая Катеринчука, Николая Томенко, партию "Сила людей".
  • Сообщалось также, что внефракционный нардеп, лидер общественного союза "Гражданское движение Хвыля" Виктор Чумак поддержал Анатолия Гриценко, как кандидата в президенты.
  • Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что не планирует перед президентскими выборами объединяться с другими демократическими силами.
  • Согласно последним данным соцопросов, если Анатолий Гриценко выйдет во второй тур, то имеет шанс победить Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.
  • Также на вопрос, если бы Садовый и Гриценко объединились, то как бы проголосовали, то Гриценко готовы были отдать свои голоса 15,6% респондентов.
  • Сейчас за Садового готовы проголосовать 4% - опрошенных, а за Гриценко - 8,8%.
  • На вопрос, кто должен быть единым кандидатом, 23% респондентов считают, что Гриценко, а 14,5% - Садовый.
  • При этом 50,9% опрошенных полагают, что демократической оппозиции следует объединиться и выдвинуть единого кандидата на президентские выборы.
  • Как сообщалось, существует соглашение, где прописано, что "Самопомощь" и ДемАльянс обязуются поддержать единого кандидата в президенты от демократических сил. Они должны повести социсследования, к которым не будет подозрений. И если у Садового меньше шансов - он снимается в пользу более сильного кандидата, то есть Гриценко.
  • Сняться с выборов можно до 7 марта.

Украинская правда

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Темы: Садовый выборы президента 2019


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