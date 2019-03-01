У Порошенко отреагировали на объединение Садового и Гриценко

21076 просмотров
Пятница, 1 марта 2019, 14:42

В штабе кандидата в президенты Петра Порошенко не боятся объединения Андрея Садового с Анатолием Гриценко.

Об этом на брифинге в пятницу заявил спикер избирательного штаба действующего президента Олег Медведев.

"Наш анализ показывает, что немногочисленные уже сейчас избиратели Андрея Ивановича (Садового) в различных пропорциях распределяются примерно между шестью кандидатами. И даже могу вам сказать, что часть избирателей Садового в случае его снятия с дистанции готова голосовать за Петра Порошенко, а не только за Анатолия Гриценко", - подчеркнул он.

Касательно возможности объединения самого президента с кем-то из кандидатов Медведев отметил, что такой союз "не повлияет существенным образом на расстановку сил в кампании и на ранжирование кандидатов в рейтингах".

Однако, говорит спикер, рано или поздно вопрос о таком объединении встанет, особенно после того, как январские опросы показали лидерство кандидата Владимира Зеленского.

"Вопрос о таких переговорах (об объединении) появится в повестке дня, особенно в контексте подготовки ко второму туру", - сказал Медведев.

Читайте также:

Следующий (не) проходной? Как Садовый конкурирует с Гриценко

Сам не гам и другому не дам. Почему Садовый и Гриценко не объединяются перед выборами

Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры

Напомним:

  • В пятницу, 1 марта, кандидат в президенты Андрей Садовый заявил, что отказывается от участия в выборах в пользу Анатолия Гриценко.
  • Согласно последним данным соцопросов, если Гриценко выйдет во второй тур, то имеет шанс победить Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.
  • Если бы Садовый и Гриценко объединились, тоо за Гриценко готовы отдать свои голоса 15,6% респондентов.
  • Сейчас за Садового готовы проголосовать 4% опрошенных, а за Гриценко – 8,8%.
  • На вопрос, кто должен быть единым кандидатом, 23% респондентов считают, что Гриценко, а 14,5% – Садовый.
  • При этом 50,9% опрошенных полагают, что демократической оппозиции следует объединиться и выдвинуть единого кандидата на президентские выборы.

Евгений Кизилов, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Порошенко Садовый Гриценко выборы президента 2019


powered by lun.ua
По теме
Штаб Порошенко: Готовы купить все борды Гриценко, которые ему точно не понадобятся 1 марта 2019, 14:39
Лукашенко: Президентом Украины снова будет Порошенко 1 марта 2019, 13:03
Гриценко: Порошенко сдался и снимает бронь на рекламу перед вторым туром 1 марта 2019, 12:32
Все новости
Главные новости
Кабмин "вжарил" облгазы, снизив норму для потребителей
У Порошенко отреагировали на объединение Садового и Гриценко
Топливный кризис в "Укрзализныце": очередная закупка провалилась
"Нафтогаз" одержал предварительную победу в арбитраже против РФ о захваченных в Крыму активах
Все новости
исследование

Характер собак может меняться

социум

Дать полноценную жизнь любому ребенку. Как это делают в разных странах

здоровье

Белки: норма, свойства, функции

Поиск по сайту
Архив
Весь архів