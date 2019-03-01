Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Порошенко отреагировали на объединение Садового и Гриценко

Пятница, 1 марта 2019, 13:42
У Порошенко отреагировали на объединение Садового и Гриценко

В штабе кандидата в президенты Петра Порошенко не боятся объединения Андрея Садового с Анатолием Гриценко.

Об этом на брифинге в пятницу заявил спикер избирательного штаба действующего президента Олег Медведев.

"Наш анализ показывает, что немногочисленные уже сейчас избиратели Андрея Ивановича (Садового) в различных пропорциях распределяются примерно между шестью кандидатами. И даже могу вам сказать, что часть избирателей Садового в случае его снятия с дистанции готова голосовать за Петра Порошенко, а не только за Анатолия Гриценко", - подчеркнул он.

Касательно возможности объединения самого президента с кем-то из кандидатов Медведев отметил, что такой союз "не повлияет существенным образом на расстановку сил в кампании и на ранжирование кандидатов в рейтингах".

Однако, говорит спикер, рано или поздно вопрос о таком объединении встанет, особенно после того, как январские опросы показали лидерство кандидата Владимира Зеленского.

"Вопрос о таких переговорах (об объединении) появится в повестке дня, особенно в контексте подготовки ко второму туру", - сказал Медведев.

Читайте также:

Следующий (не) проходной? Как Садовый конкурирует с Гриценко

Сам не гам и другому не дам. Почему Садовый и Гриценко не объединяются перед выборами

Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры

Напомним:

  • В пятницу, 1 марта, кандидат в президенты Андрей Садовый заявил, что отказывается от участия в выборах в пользу Анатолия Гриценко.
  • Согласно последним данным соцопросов, если Гриценко выйдет во второй тур, то имеет шанс победить Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.
  • Если бы Садовый и Гриценко объединились, тоо за Гриценко готовы отдать свои голоса 15,6% респондентов.
  • Сейчас за Садового готовы проголосовать 4% опрошенных, а за Гриценко – 8,8%.
  • На вопрос, кто должен быть единым кандидатом, 23% респондентов считают, что Гриценко, а 14,5% – Садовый.
  • При этом 50,9% опрошенных полагают, что демократической оппозиции следует объединиться и выдвинуть единого кандидата на президентские выборы.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоСадовыйГриценковыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
Все новости...
Реклама: