У Порошенко отреагировали на объединение Садового и Гриценко
В штабе кандидата в президенты Петра Порошенко не боятся объединения Андрея Садового с Анатолием Гриценко.
Об этом на брифинге в пятницу заявил спикер избирательного штаба действующего президента Олег Медведев.
"Наш анализ показывает, что немногочисленные уже сейчас избиратели Андрея Ивановича (Садового) в различных пропорциях распределяются примерно между шестью кандидатами. И даже могу вам сказать, что часть избирателей Садового в случае его снятия с дистанции готова голосовать за Петра Порошенко, а не только за Анатолия Гриценко", - подчеркнул он.
Касательно возможности объединения самого президента с кем-то из кандидатов Медведев отметил, что такой союз "не повлияет существенным образом на расстановку сил в кампании и на ранжирование кандидатов в рейтингах".
Однако, говорит спикер, рано или поздно вопрос о таком объединении встанет, особенно после того, как январские опросы показали лидерство кандидата Владимира Зеленского.
"Вопрос о таких переговорах (об объединении) появится в повестке дня, особенно в контексте подготовки ко второму туру", - сказал Медведев.
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Напомним:
- В пятницу, 1 марта, кандидат в президенты Андрей Садовый заявил, что отказывается от участия в выборах в пользу Анатолия Гриценко.
- Согласно последним данным соцопросов, если Гриценко выйдет во второй тур, то имеет шанс победить Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.
- Если бы Садовый и Гриценко объединились, тоо за Гриценко готовы отдать свои голоса 15,6% респондентов.
- Сейчас за Садового готовы проголосовать 4% опрошенных, а за Гриценко – 8,8%.
- На вопрос, кто должен быть единым кандидатом, 23% респондентов считают, что Гриценко, а 14,5% – Садовый.
- При этом 50,9% опрошенных полагают, что демократической оппозиции следует объединиться и выдвинуть единого кандидата на президентские выборы.
Евгений Кизилов, УП