ZIK открестился от работы на Порошенко
Телеканал ZIK заявил, что опровергает обвинения о "тесном сотрудничестве" с Администрацией президента Петра Порошенко.
Об этом 1 марта говорится на сайте телеканала.
Обвинения в сторону телеканала начали звучать после эфира на телеканале с первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегом Гладковским.
"Что касается сотрудничества с Блоком Петра Порошенко и другими политическими партиями, то размещение материалов предвыборной агитации осуществляется на основании соглашений с кандидатами на пост президента и обязательного осуществления предварительной оплаты использования эфира канала за счет средств избирательного фонда кандидата", - говорится в заявлении телеканала.
Таким образом, телеканал отреагировал на слова журналиста Алексея Братущака, который заявил, что уволился с ZIKа из-за, "информационного сотрудничества между владельцем ZIKа Петром Дыминским и окружением Порошенко".
"Руководство ZIKа удивляет, почему свою принципиальную позицию журналист решил продемонстрировать именно сейчас. А не тогда, когда Алексей только пришел на ZIK и каналу приписывали "продажу" Виктору Медведчуку. Или позже - Дмитрию Фирташу", - утверждают в СМИ.
Телеканал опровергает, что тесно сотрудничает с АП и заявляет, что владельцем канала остается Дыминский с семьей.
Также в ZIKе утверждают, что гостей телеканала выбирают "путем голосования на сайте", а Гладковский является "безоговорочным ньюсмейкером этой недели".
Читайте также: Младший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского
Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1
Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2
Напомним:
- Гладковский пришел на телеканал после публикации расследования о его сыне Игоре.
- Журналисты утверждают, что Игорь Гладковский был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.
- В эфире ZIKа Гладковский-старший также заявил, что он и его сын непричастны к хищению в оборонке.
- Также на эфир ZIKа для опровержений приходил первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко.
- Семочко подозревают во владении домами под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а у его дочери и жены якобы есть гражданство России.
- Бизнесмен Петр Дыминский подозревается в совершении ДТП, в результате которого погибла 31-летняя Наталья Трила.
- С 22 августа 2017 года Дыминский находится за пределами Украины и свою вину в ДТП отрицает.
- Нацполиция объявила президента ФК "Карпаты", бизнесмена Петра Дыминского в национальный розыск, ему объявлено о подозрении по ч.2 ст.286 - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжелое телесное повреждение".