ZIK открестился от работы на Порошенко

Телеканал ZIK заявил, что опровергает обвинения о "тесном сотрудничестве" с Администрацией президента Петра Порошенко.

Об этом 1 марта говорится на сайте телеканала.

Обвинения в сторону телеканала начали звучать после эфира на телеканале с первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегом Гладковским.

"Что касается сотрудничества с Блоком Петра Порошенко и другими политическими партиями, то размещение материалов предвыборной агитации осуществляется на основании соглашений с кандидатами на пост президента и обязательного осуществления предварительной оплаты использования эфира канала за счет средств избирательного фонда кандидата", - говорится в заявлении телеканала.

Таким образом, телеканал отреагировал на слова журналиста Алексея Братущака, который заявил, что уволился с ZIKа из-за, "информационного сотрудничества между владельцем ZIKа Петром Дыминским и окружением Порошенко".

"Руководство ZIKа удивляет, почему свою принципиальную позицию журналист решил продемонстрировать именно сейчас. А не тогда, когда Алексей только пришел на ZIK и каналу приписывали "продажу" Виктору Медведчуку. Или позже - Дмитрию Фирташу", - утверждают в СМИ.

Телеканал опровергает, что тесно сотрудничает с АП и заявляет, что владельцем канала остается Дыминский с семьей.

Также в ZIKе утверждают, что гостей телеканала выбирают "путем голосования на сайте", а Гладковский является "безоговорочным ньюсмейкером этой недели".

Читайте также: Младший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского

Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1

Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2

Напомним: