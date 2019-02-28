Журналист уволился с ZIKа из-за "исповеди" Гладковского
Журналист телеканала ZIK Алексей Братущак уволился с него из-за, по его словам, информационного сотрудничества между владельцем ZIKа Петром Дыминским и окружением Петра Порошенко.
Об этом Братущак сообщил в блоге.
"Из разных источников мне стало известно: владелец ZIKа Петр Дыминский договорился с людьми Порошенко об информационном сотрудничестве. Сам Дыминский откровенно рассказывал об этом людям, которые посещали его за рубежом", - написал он.
После этого вероятного сотрудничества журналист заметил увеличение трансляций "деятельности" Порошенко, повышение финансирования телеканала, появление цензуры и отметил выбор приглашенных гостей.
Среди последних был - первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины Сергей Семочко, которого подозревают во владении домами под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а у его жены и дочери наличие российского гражданства. После этих обвинений он появился на телеканале ZIK, чтобы попробовать их опровергнуть.
Второй гость - заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны и один из ближайших соратников Порошенко Олег Гладковский. Его пригласили на телеканал сразу после публикации расследования о его сыне Игоре. Журналисты утверждают, что Игорь Гладковский был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе. В эфире ZIKа Гладковский-старший также заявил о непричастности себя и сына к обвинениям в хищении.
"К сожалению, ZIK использовали для наиболее грязных зашкваров. Какие даже для "Прямого" считаются перебором. "Интервью" Семочко и Гладковского - самые яркие примеры. Это те случаи, когда даже непричастные к этим "интервью" журналисты чувствуют, как будто в дерьме искупались. От которого просто так не отойдешь, вовек не отмоешься", - подчеркнул Братущак.
Читайте также: Младший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского
Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1
Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2
Напомним:
- Бизнесмен Петр Дыминский подозревается в совершении ДТП, в результате которого погибла 31-летняя Наталья Трила.
- С 22 августа 2017 года Дыминский находится за пределами Украины.
- Нацполиция объявила президента ФК "Карпаты", бизнесмена Петра Дыминского в национальный розыск, ему объявлено о подозрении по ч.2 ст.286 - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжелое телесное повреждение".
- Бизнесмен отрицает свою вину в ДТП.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua