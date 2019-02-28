Журналист уволился с ZIKа из-за "исповеди" Гладковского

Журналист телеканала ZIK Алексей Братущак уволился с него из-за, по его словам, информационного сотрудничества между владельцем ZIKа Петром Дыминским и окружением Петра Порошенко.

Об этом Братущак сообщил в блоге.

"Из разных источников мне стало известно: владелец ZIKа Петр Дыминский договорился с людьми Порошенко об информационном сотрудничестве. Сам Дыминский откровенно рассказывал об этом людям, которые посещали его за рубежом", - написал он.

После этого вероятного сотрудничества журналист заметил увеличение трансляций "деятельности" Порошенко, повышение финансирования телеканала, появление цензуры и отметил выбор приглашенных гостей.

Среди последних был - первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины Сергей Семочко, которого подозревают во владении домами под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а у его жены и дочери наличие российского гражданства. После этих обвинений он появился на телеканале ZIK, чтобы попробовать их опровергнуть.

Второй гость - заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны и один из ближайших соратников Порошенко Олег Гладковский. Его пригласили на телеканал сразу после публикации расследования о его сыне Игоре. Журналисты утверждают, что Игорь Гладковский был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе. В эфире ZIKа Гладковский-старший также заявил о непричастности себя и сына к обвинениям в хищении.

"К сожалению, ZIK использовали для наиболее грязных зашкваров. Какие даже для "Прямого" считаются перебором. "Интервью" Семочко и Гладковского - самые яркие примеры. Это те случаи, когда даже непричастные к этим "интервью" журналисты чувствуют, как будто в дерьме искупались. От которого просто так не отойдешь, вовек не отмоешься", - подчеркнул Братущак.

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