В США ответили главе КС: Законы против незаконного обогащения у нас есть
Соединенные Штаты имеют юридические инструменты для борьбы с коррупцией и незаконным обогащением.
Об этом в комментарии "Украинской правде" заявил пресс-атташе посольства США в Украине Рэй Кастилло.
"США ратифицировали конвенцию ООН против коррупции 30 октября 2006 года. И мы решительно поддерживаем цели конвенции и инструментарий, которые она предоставляет", - рассказал пресс-атташе посольства США.
Рэй Кастилло отметил, что Соединенные Штаты признают незаконное обогащение.
"Мы используем свидетельство о незаконном обогащении в качестве доказательств в наших уголовных делах. И мы используем незаконное обогащение как основание для снятия коррумпированных официальных лиц с их должностей. Правительство США на всех уровнях использует целый ряд уставных документов, чтобы бороться с коррупцией и разрушительной атмосферой, которую она порождает", - подчеркнул Кастилло.
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Напомним:
- 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
- Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
- Председатель Конституционного суда Станислав Шевчук прокомментировал решение КС об отмене статьи Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение и заявил, что "в США тоже нет этой статьи"
- По словам главы САП Назара Холодницкого, теперь уголовные дела по статье о незаконном обогащении должны быть закрыты постановлением суда или прокурора.
- Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году.
- Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
- Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику.
- Позже Порошенко подал новый законопроект о наказании за незаконное обогащение.