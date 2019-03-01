В США ответили на заявление председателя КС: Механизм борьбы с незаконным обогащением есть

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Пятница, 1 марта 2019, 19:20

Соединенные Штаты имеют юридические инструменты для борьбы с коррупцией и незаконным обогащением.

Об этом в комментарии "Украинской правде" заявил пресс-атташе посольства США в Украине Рэй Кастилло.

"США ратифицировали конвенцию ООН против коррупции 30 октября 2006 года. И мы решительно поддерживаем цели конвенции и инструментарий, которые она предоставляет", - рассказал пресс-атташе посольства США.

Рэй Кастилло отметил, что Соединенные Штаты признают незаконное обогащение.

"Мы используем свидетельство о незаконном обогащении в качестве доказательств в наших уголовных делах. И мы используем незаконное обогащение как основание для снятия коррумпированных официальных лиц с их должностей. Правительство США на всех уровнях использует целый ряд уставных документов, чтобы бороться с коррупцией и разрушительной атмосферой, которую она порождает", - подчеркнул Кастилло.

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Напомним:

  • 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
  • Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
  • Председатель Конституционного суда Станислав Шевчук прокомментировал решение КС об отмене статьи Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение и заявил, что "в США тоже нет этой статьи"
  • По словам главы САП Назара Холодницкого, теперь уголовные дела по статье о незаконном обогащении должны быть закрыты постановлением суда или прокурора.
  • Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году.
  • Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
  • Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику.
  • Позже Порошенко подал новый законопроект о наказании за незаконное обогащение.

Украинская правда

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Темы: США КС законодательство коррупция


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