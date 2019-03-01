Соединенные Штаты имеют юридические инструменты для борьбы с коррупцией и незаконным обогащением.

Об этом в комментарии "Украинской правде" заявил пресс-атташе посольства США в Украине Рэй Кастилло.

"США ратифицировали конвенцию ООН против коррупции 30 октября 2006 года. И мы решительно поддерживаем цели конвенции и инструментарий, которые она предоставляет", - рассказал пресс-атташе посольства США.

Рэй Кастилло отметил, что Соединенные Штаты признают незаконное обогащение.

"Мы используем свидетельство о незаконном обогащении в качестве доказательств в наших уголовных делах. И мы используем незаконное обогащение как основание для снятия коррумпированных официальных лиц с их должностей. Правительство США на всех уровнях использует целый ряд уставных документов, чтобы бороться с коррупцией и разрушительной атмосферой, которую она порождает", - подчеркнул Кастилло.

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Напомним: