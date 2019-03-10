ООС: В воскресенье на Донбассе была "тишина"

10 марта в зоне проведения операции объединенных сил нарушений режима "тишины" зафиксировано не было.

Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 18:00 воскресенья.

"В течение текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников", - заявили в штабе.

Накануне оккупанты нарушили режим прекращения огня трижды, при этом два раза применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Напомним,