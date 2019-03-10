ООС: В воскресенье на Донбассе была "тишина"
Воскресенье, 10 марта 2019, 17:43
10 марта в зоне проведения операции объединенных сил нарушений режима "тишины" зафиксировано не было.
Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 18:00 воскресенья.
"В течение текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников", - заявили в штабе.
Накануне оккупанты нарушили режим прекращения огня трижды, при этом два раза применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Напомним,
- С полуночи 8 марта Украина ввела бессрочный режим "тишины" по всей линии соприкосновения с российскими оккупационными войсками, однако Россия не предоставила гарантий перемирия.
- По сообщению штаба ООС, 8 марта с начала суток по состоянию на 12:00 на линии разграничения был зафиксирован один прицельный обстрел со стороны боевиков.
Украинская правда