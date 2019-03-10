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Меджлис поддержал Порошенко на предстоящих выборах

Воскресенье, 10 марта 2019, 19:25
Меджлис поддержал Порошенко на предстоящих выборах

Меджлис крымскотатарского народа поддержал кандидата в президенты Петра Порошенко на предстоящих выборах, которые состоятся 31 марта.

Соответствующее решение обнародовал глава Меджлиса Рефат Чубаров.

"После официальной регистрации Петра Порошенко кандидатом в президенты Украины решение, ранее принятое "за основу" было направлено членам Меджлиса для внесения ими возможных дополнений и изменений. С их учетом решение было принято и подписано 27 февраля", - сообщил Чубаров.

В решении указано, что члены Меджлиса "решили выразить поддержку действующему президенту и призвали граждан поддержать его кандидатуру голосованием для избрания президентом на новый срок".

Также члены Меджлиса призвали граждан Украины, проживающих на территории оккупированного Крыма, принять участие в выборах на участках, расположенных на материковой части Украины.

 
 

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Напомним,

  • Выборы президента состоятся 31 марта, участие в них будут 39 кандидатов.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019ПорошенкоМеджлис
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