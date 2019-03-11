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На Львовщине дальше дует шквальный ветер, который уже натворил бед в Украине

Понедельник, 11 марта 2019, 07:45
На Львовщине дальше дует шквальный ветер, который уже натворил бед в Украине
lv.dsns.gov.ua

Во Львовской области с утра и до конца суток 11 марта ожидается чрезвычайный ветер юго-западный с переходом на северо-западный с порывами 35-40 м/с (III уровень опасности, красный).

Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По Украине в понедельник порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах и ​​Прикарпатье 29-34 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

В связи со снегопадом и метелью на высокогорье восточной части Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей – высокая снеголавинная опасность (IV уровень); в западных и центральных районах Закарпатья – значительная снеголавинная опасность (III уровень).

По данным ГСЧС, в результате падения части дерева в Виннице погиб ребенок (2008 г.р.).

В Одессе произошло разрушение части стены новостройки, в результате чего травмирован 1 человек (1935 г.р.).

В с. Ивановка Теребовлянского района Тернопольской области рухнула металлическая водонапорная башня, которую только строят.

По состоянию на 7 утра 11 марта остаются поврежденными из-за порывов ветра крыши 75 зданий жилой и социальной сферы в 5 областях (было повреждено 108, восстановлено 33). Во Львовской области – 66 (было повреждено 99, восстановлено 33), Ивано-Франковской – 4, Тернопольской – 2, Винницкой – 2, Одесской – 1.

За минувшие сутки подразделения ГСЧС убрали более 100 поваленных деревьев.

В результате шквалистого ветра остаются обесточенными 47 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Львовская – 19 н.п., Киевская – 12 н.п., Житомирская – 12 н.п., Луганская – 3 н.п., Черновицкая – 1 н.п.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Для ликвидации последствий непогоды привлечено 420 человек и 114 единицы техники.

Местные органы власти принимают меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды.

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Темы: погодаЛьвовщинаГСЧСстихия
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