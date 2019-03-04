Президентские баталии: появились результаты последнего опроса

Артист Владимир Зеленский снова лидирует в президентском рейтинге, а действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко идут вслед почти наравне.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" за 19-28 февраля.

В частности, Зеленского поддерживают 25,1% тех, кто определился и намерен голосовать.

Вторую позицию делят между собой Порошенко (16,6%) и Тимошенко (16,2%).

За лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко готовы отдать свои голоса 11,3%, лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко - 7,7%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,6%, мэра Львова Андрея Садового, который в пятницу заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов, - 3%.

За главу партии "Наши" Евгения Мураева - 2,5%, экс-главу СБУ Игоря Смешко - 2,5%, остальные кандидаты не пересекают рубеж в 2%.

В то же время, доля респондентов, которые еще не определились или не планируют участвовать в выборах составляет 31,9%.

Погрешность опроса составляет не более 2%. Для исследования было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет.

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Напомним: