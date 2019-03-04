Президентские баталии: появились результаты последнего опроса
Артист Владимир Зеленский снова лидирует в президентском рейтинге, а действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко идут вслед почти наравне.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" за 19-28 февраля.
В частности, Зеленского поддерживают 25,1% тех, кто определился и намерен голосовать.
Вторую позицию делят между собой Порошенко (16,6%) и Тимошенко (16,2%).
За лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко готовы отдать свои голоса 11,3%, лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко - 7,7%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,6%, мэра Львова Андрея Садового, который в пятницу заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов, - 3%.
За главу партии "Наши" Евгения Мураева - 2,5%, экс-главу СБУ Игоря Смешко - 2,5%, остальные кандидаты не пересекают рубеж в 2%.
В то же время, доля респондентов, которые еще не определились или не планируют участвовать в выборах составляет 31,9%.
Погрешность опроса составляет не более 2%. Для исследования было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет.
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Напомним:
- По результатам последнего опроса Центра "Социальный мониторинг" и института Яременко от 27 февраля Зеленского готовы были поддержать 27,3% опрошенных, Тимошенко - 18,8%, Порошенко - 18,2%.
- Андрей Садовый и Дмитрий Гнап заявили, что снимают свои кандидатуры с выборов в пользу Анатолия Гриценко.
- Всего Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата в президенты.
- Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
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