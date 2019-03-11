САП объявила Труханову подозрение

Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение мэру Одессы Геннадия Труханова в декларировании недостоверной информации.

Об этом "Украинской правде" сообщил 11 марта источник в САП.

"Холодницкий (руководитель САП -ред.) вручил лично Труханову подозрение по ст. 366-1", - сказал собеседник УП.

По его словам, мэра Одессы сейчас допрашивают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Мэра Одессы сейчас допрашивают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По словам источника, Труханов не ожидал вызова на допрос и начал говорить руководителю САП о "политическом заказе".

"В конце пожелал Холодницкому, чтобы его уже поскорее уволили", - сказал собеседник УП.

Позже на своей странице в Facebook САП напомнила, что в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Санкция ст. 366-1 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним: