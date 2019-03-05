Посол США призвала уволить Холодницкого

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что необходимо заменить руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом посол отметила в своем выступлении, сообщается на сайте посольства Соединенных Штатов.

"Для целостности антикоррупционных институтов должен быть заменен Специальный антикоррупционный прокурор. Тому, кто был пойман на предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела", - подчеркнула она.

Посол добавила, что в отношении виновных в коррупции должно проводиться расследование, суд и если вина доказана, они должны попасть за решетку.

"Чтобы так было, все элементы антикоррупционной архитектуры должны присутствовать и работать эффективно", - подытожила Йованович.

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Генерал Холодницкий – на выход

Напомним: