НАПК внесло предписание Труханову
Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание городскому голове Одессы Геннадию Труханову.
Об этом сообщает пресс-служба агентства.
"Внесено предписание Одесскому городскому голове Геннадию Труханову в связи с установлением факта непредоставления директором юридического департамента Одесского городского совета Инной Поповской на запрос НАПК копий регистрационных дел хозяйственных обществ, что является нарушением ч. 4 ст. 12 закона "О предотвращении коррупции", а именно невыполнение законных требований НАПК", - говорится в сообщении.
Также по результатам внеплановой проверки внесли предписание секретарю Покровского сельсовета Бахмутского района Донецкой области Марии Ладик.
Предписание требует устранить нарушение ч. 1 ст. 54 закона о предотвращении коррупции. Речь идет о незаконном получении Покровским сельсоветом бесплатных услуг от физического лица в виде представления интересов сельсовета в судах.
В НАПК напомнили, что его предписания являются обязательными для выполнения.
"За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП", - подытожили в НАПК.
Напомним:
- В апреле 2018 года стал известно, что НАБУ проверяет возможное декларирование недостоверной информации Одесским городским главой Геннадием Трухановым.
- Труханов не указал в декларации за 2015-2016 годы лицо, с которым имеет общий быт и признаки семьи, и имущество своей сожительницы.
- 28 февраля НАБУ закрыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения Труханова в связи с отменой уголовной ответственности за незаконное обогащение.
- Труханов остается обвиняемым по так называемому делу "Краяна" о хищении 185 миллионов гривен при продаже завода.
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