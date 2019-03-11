НАПК внесло предписание Труханову

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание городскому голове Одессы Геннадию Труханову.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"Внесено предписание Одесскому городскому голове Геннадию Труханову в связи с установлением факта непредоставления директором юридического департамента Одесского городского совета Инной Поповской на запрос НАПК копий регистрационных дел хозяйственных обществ, что является нарушением ч. 4 ст. 12 закона "О предотвращении коррупции", а именно невыполнение законных требований НАПК", - говорится в сообщении.

Также по результатам внеплановой проверки внесли предписание секретарю Покровского сельсовета Бахмутского района Донецкой области Марии Ладик.

Предписание требует устранить нарушение ч. 1 ст. 54 закона о предотвращении коррупции. Речь идет о незаконном получении Покровским сельсоветом бесплатных услуг от физического лица в виде представления интересов сельсовета в судах.

В НАПК напомнили, что его предписания являются обязательными для выполнения.

"За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП", - подытожили в НАПК.

Напомним: