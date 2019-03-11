Порошенко поручил создать ракеты, которые смогут поражать цели "далеко в тылу врага"

Президент Петр Порошенко заявил, что поставил задачу оборонной промышленности работать над созданием высокоточных ракет.

Об этом он сказал во время посещения 95 отдельной десантно-штурмовой бригады в Житомирской области, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, все от солдата до верховного главнокомандующего должны видеть цели, стратегию, стратегическую цель украинских преобразований.

"Ваша бригада расположена на Житомирщине, на родине Сергея Королева. Отсюда с Житомирщины родом украинское ракетостроение. Мы вспомнили о нем пять лет назад. И уже кое-что из его последних разработок наконец воплощается в жизнь", - сказал президент.

Он отметил, что до недавнего времени Украина была обязана придерживаться различных ограничений, в связи с действием Договора об ограничении ракет средней и малой дальности, но поскольку Россия разрушила этот договор, все делают необходимые выводы.

"Ставим задачу сейчас конструкторским бюро и оборонной промышленности: нам нужна высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное в ответ на агрессию поражать цели далеко в тылу врага", - заявил Порошенко.

Он добавил, что сегодня украинская армия меняется за счет обеспечения новыми образцами вооружения и военной техники.

Напомним: