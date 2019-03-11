Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко поручил создать ракеты, которые смогут поражать цели "далеко в тылу врага"

Понедельник, 11 марта 2019, 15:28

Президент Петр Порошенко заявил, что поставил задачу оборонной промышленности работать над созданием высокоточных ракет.

Об этом он сказал во время посещения 95 отдельной десантно-штурмовой бригады в Житомирской области, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, все от солдата до верховного главнокомандующего должны видеть цели, стратегию, стратегическую цель украинских преобразований.

"Ваша бригада расположена на Житомирщине, на родине Сергея Королева. Отсюда с Житомирщины родом украинское ракетостроение. Мы вспомнили о нем пять лет назад. И уже кое-что из его последних разработок наконец воплощается в жизнь", - сказал президент.

Он отметил, что до недавнего времени Украина была обязана придерживаться различных ограничений, в связи с действием Договора об ограничении ракет средней и малой дальности, но поскольку Россия разрушила этот договор, все делают необходимые выводы.

"Ставим задачу сейчас конструкторским бюро и оборонной промышленности: нам нужна высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное в ответ на агрессию поражать цели далеко в тылу врага", - заявил Порошенко.

Он добавил, что сегодня украинская армия меняется за счет обеспечения новыми образцами вооружения и военной техники.

Напомним:

  • В 2014 году Россия разместила ракетные комплексы "Искандер" в пограничной с Донецкой областью Украины полосе, а также развернула свою технику на территории Донбасса.
  • Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг вчера заявил, что Россия не придерживается обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности.
  • США пригрозили России уничтожить запрещенные договором ракеты
  • Также президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия не допустят того, чтобы США разместили свои ракеты на территории Украины.
  • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина всегда была ответственным и последовательной в сфере нераспространения ракетного вооружения. Но теперь оставляет за собой право создавать все виды вооружений, которые необходимы для защиты Украины и ее национальной безопасности.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенкопрезиденторужие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
Все новости...
Реклама: