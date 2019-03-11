Порошенко поручил создать ракеты, которые смогут поражать цели "далеко в тылу врага"
Президент Петр Порошенко заявил, что поставил задачу оборонной промышленности работать над созданием высокоточных ракет.
Об этом он сказал во время посещения 95 отдельной десантно-штурмовой бригады в Житомирской области, передает пресс-служба главы государства.
По его словам, все от солдата до верховного главнокомандующего должны видеть цели, стратегию, стратегическую цель украинских преобразований.
"Ваша бригада расположена на Житомирщине, на родине Сергея Королева. Отсюда с Житомирщины родом украинское ракетостроение. Мы вспомнили о нем пять лет назад. И уже кое-что из его последних разработок наконец воплощается в жизнь", - сказал президент.
Он отметил, что до недавнего времени Украина была обязана придерживаться различных ограничений, в связи с действием Договора об ограничении ракет средней и малой дальности, но поскольку Россия разрушила этот договор, все делают необходимые выводы.
"Ставим задачу сейчас конструкторским бюро и оборонной промышленности: нам нужна высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное в ответ на агрессию поражать цели далеко в тылу врага", - заявил Порошенко.
Он добавил, что сегодня украинская армия меняется за счет обеспечения новыми образцами вооружения и военной техники.
Напомним:
- В 2014 году Россия разместила ракетные комплексы "Искандер" в пограничной с Донецкой областью Украины полосе, а также развернула свою технику на территории Донбасса.
- Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг вчера заявил, что Россия не придерживается обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности.
- США пригрозили России уничтожить запрещенные договором ракеты
- Также президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия не допустят того, чтобы США разместили свои ракеты на территории Украины.
- Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина всегда была ответственным и последовательной в сфере нераспространения ракетного вооружения. Но теперь оставляет за собой право создавать все виды вооружений, которые необходимы для защиты Украины и ее национальной безопасности.