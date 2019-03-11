На 8 марта агитаторы Порошенко раздавали "любовный календарь"

Агитаторы Петра Порошенко 8 марта распространяли в Харькове газеты с "любовным календарем" и "совместимостью знаков зодиака". В соответствии с "календарем", единственный, кто подходит Украине-Деве, - это Порошенко-Весы.

Об этом 11 марта сообщает общественное движение ЧЕСНО.

Отмечается, что агитационные материалы раздавали в Харькове в палатке у входа на станцию ​​метро имени Александра Масельского.

"В стилизованном под зарубежный биометрический паспорт буклете говорится о достижениях действующего президента и его команды в вопросе безвизовых поездок граждан Украины в разные страны мира", - сообщают в общественном движении.

Кроме того, в газете - "Почему я за Петра Порошенко", рассказывается "история знакомства и любви Петра и Марины Порошенко", "рецепты здоровья от Марины Порошенко" и "о манипуляциях на выборах".

На одной из страниц газеты содержится "любовный календарь", в котором "анализируется совместимость различных знаков зодиака".

"Наше государство родилось 24 августа 1991 года - значит, под знаком Девы. Узнаем вместе, какой партнер ей идет", - говорится в тексте.

В ЧЕСТНО проанализировали, что, судя из календаря, единственный знак зодиака, совместимой с Девой - это Весы, то есть Порошенко.

"Кстати, Президент Порошенко, относится именно к Весам, доказал этот тезис неоднократно. Его следует поддержать и в этот раз", - отмечают авторы календаря.

"Политик, который родился под знаком Весов, будет с Украиной сочетаться как можно лучше", - отмечают в газете.

Кроме Порошенко, под этим знаком родился и экс-регионал кандидат в президенты Юрий Бойко, но о нем в газете не упоминается.

Кандидат в президенты от ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко родилась под знаком зодиака Стрелец.

"Политик, который рожден под созвездием Стрельца, будет худшим выбором для нашей страны. Ни в коем случае не следует голосовать за такого политика", - утверждает календарь.

Кандидат в президенты от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский - Водолей, о Водолеях написано:

"Как довольно эгоистический знак, он будет чувствовать себя комфортно с тем, кто готов оставаться в стороне многих процессов - например, со Стрельцом. Политики-Водолеи могут только истощить Украину, потому что Дева очень близко принимает все к сердцу и просто сгорает в таких отношениях. Не надо за таких голосовать".

Кандидат в президенты от "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко - Скорпион.

"Политик, рожденный под этим знаком, будет не лучшим вариантом для Украины, ведь постоянные споры и конфликты сведут отношения на нет", - говорится в газете о Скорпионах.

По данным, приведенным в газете "Почему я за Петра Порошенко", ее заказчиком является Порошенко.

Тираж издания составляет 960 тысяч экземпляров, а печать осуществила компания "Интерконтиненталь-Украина", зарегистрированная в Киеве.

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Напомним: