США выводят из Венесуэлы всех своих дипломатов

Соединенные Штаты выводят из своего посольства в Венесуэле всех остававшихся там сотрудников, ссылаясь на ухудшение ситуации.

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, пишет AP.

Помпео объявил об этом решении поздно вечером в понедельник, в то время как по всей стране уже более четырех дней отключено электричество.

Все остававшиеся в Венесуэле дипломаты должны выехать к концу недели.

Масштабное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к прекращению экспорта нефти, что, по данным финансовых экспертов, обходится стране, лишенной наличности, миллионами долларов в день.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявляет, что отключение электричества - результат хакерских атак из США.

Напомним: