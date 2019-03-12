США выводят из Венесуэлы всех своих дипломатов

252 просмотра
Вторник, 12 марта 2019, 04:52

Соединенные Штаты выводят из своего посольства в Венесуэле всех остававшихся там сотрудников, ссылаясь на ухудшение ситуации.

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, пишет AP.

Помпео объявил об этом решении поздно вечером в понедельник, в то время как по всей стране уже более четырех дней отключено электричество.

Все остававшиеся в Венесуэле дипломаты должны выехать к концу недели.

Масштабное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к прекращению экспорта нефти, что, по данным финансовых экспертов, обходится стране, лишенной наличности, миллионами долларов в день.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявляет, что отключение электричества - результат хакерских атак из США.

Напомним:

  • 15 венесуэльцев с тяжелыми болезнями почек умерли из-за невозможности проведения им процедуры гемодиализа во время масштабного отключения электроэнергии в стране.
  • 7 марта вышла из строя главная гидроэлектростанция Венесуэлы. Частично электричество появлялась в столице страны Каракасе 8 марта, но большинство страны остается в темноте.
  • 8 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в отключении и последующем хаосе "саботаж" его политических оппонентов и Соединенных Штатов, которые призывали его уйти с должности.
  • Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что причиной самого масштабного в истории страны отключения электроэнергии (так называемого "блэкаута") стала кибератака.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Венесуэла США


powered by lun.ua
По теме
"Блэкаут" в Венесуэле: Гуайдо призвал парламент объявить чрезвычайное положение 11 марта 2019, 02:18
В Венесуэле из-за отсутствия электричества умирают больные 10 марта 2019, 10:44
"Блэкаут" в Венесуэле: правительство Мадуро обвинило США в кибератаке 9 марта 2019, 03:27
Все новости
Главные новости
Аваков обвинил Порошенко в подкупе избирателей
Новости дня: Все органы закрывают дела за взятки, Белецкий против СБУ, новые президентские рейтинги
Все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки – СМИ
СБУ ждет, что Белецкий ответит за свои слова
Все новости
Опыт

Как это – быть молодой семьей ученых в Украине

здоровье

13 причин, почему отекают ваши ноги

Фото

Жінка показала, як це – виношувати трійню

Поиск по сайту
Архив
Весь архів