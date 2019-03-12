США выводят из Венесуэлы всех своих дипломатов
Вторник, 12 марта 2019, 05:52
Соединенные Штаты выводят из своего посольства в Венесуэле всех остававшихся там сотрудников, ссылаясь на ухудшение ситуации.
Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, пишет AP.
Помпео объявил об этом решении поздно вечером в понедельник, в то время как по всей стране уже более четырех дней отключено электричество.
Все остававшиеся в Венесуэле дипломаты должны выехать к концу недели.
Масштабное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к прекращению экспорта нефти, что, по данным финансовых экспертов, обходится стране, лишенной наличности, миллионами долларов в день.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявляет, что отключение электричества - результат хакерских атак из США.
Напомним:
- 15 венесуэльцев с тяжелыми болезнями почек умерли из-за невозможности проведения им процедуры гемодиализа во время масштабного отключения электроэнергии в стране.
- 7 марта вышла из строя главная гидроэлектростанция Венесуэлы. Частично электричество появлялась в столице страны Каракасе 8 марта, но большинство страны остается в темноте.
- 8 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в отключении и последующем хаосе "саботаж" его политических оппонентов и Соединенных Штатов, которые призывали его уйти с должности.
- Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что причиной самого масштабного в истории страны отключения электроэнергии (так называемого "блэкаута") стала кибератака.