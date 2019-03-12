Прокуратура Нью-Йорка заинтересовалась проектами компании Трампа
Офис генерального прокурора Нью-Йорка требует от Deutsche Bank и Investors Bank записи, касающиеся финансирования проектов компании Trump Organization.
Об этом, ссылаясь на источник, сообщает The New York Times.
Deutsche Bank и Investors Bank получили запросы генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс о документах, связанных с финансированием четырех крупных проектов компании Trump Organization.
Прокуратура Нью-Йорка начала гражданское расследование на основании показаний бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, которые он дал во время допроса в Конгрессе. При этом цель и масштабы расследования неясны.
Следствие интересуют документы о заявках на кредиты и другие финансовые операции связанные с гостиницей Trump International Hotel в Вашингтоне, готелем Trump National Doral в Майами, готелем Trump International Hotel и Trump Tower в Чикаго, сообщил источник.
Напомним:
- Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США изучает сделки с недвижимостью, связанные с Россией и другими иностранными интересами, в том числе ссуды Deutsche Bank компании Трампа.
- Во время публичных показаний перед Комитетом по надзору Палаты представителей Конгресса США Коэн заявил, что Трамп не прямо указывал ему врать в Конгрессе о его бизнессе с РФ. Адвокат назвал своего бывшего шефа расистом и мошенником.
- По данным СМИ, компания президента США Дональда Трампа хотела передать президенту России Владимиру Путину пентхаус в небоскребе Trump Tower, который планировалось построить в Москве.
- Deutsche Bank AG отказал в кредите Trump Organization в период президентской кампании в США.