Прокуратура Нью-Йорка заинтересовалась проектами компании Трампа

Офис генерального прокурора Нью-Йорка требует от Deutsche Bank и Investors Bank записи, касающиеся финансирования проектов компании Trump Organization.

Об этом, ссылаясь на источник, сообщает The New York Times.

Deutsche Bank и Investors Bank получили запросы генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс о документах, связанных с финансированием четырех крупных проектов компании Trump Organization.

Прокуратура Нью-Йорка начала гражданское расследование на основании показаний бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, которые он дал во время допроса в Конгрессе. При этом цель и масштабы расследования неясны.

Следствие интересуют документы о заявках на кредиты и другие финансовые операции связанные с гостиницей Trump International Hotel в Вашингтоне, готелем Trump National Doral в Майами, готелем Trump International Hotel и Trump Tower в Чикаго, сообщил источник.

Напомним: