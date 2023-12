Экс-адвокат Трампа Коэн: Президент расист, аферист и мошенник

Бывший защитник Дональда Трампа Майкл Коэн раскритиковал американского президента во время публичных показаний перед Комитетом по надзору Палаты представителей Конгресса США.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Трамп прямо не говорил мне врать в Конгрессе. Он так не работает ... Когда мы говорили во время избирательной кампании, в то же время, когда я активно вел переговоры в России от его имени, он мог смотреть мне в глаза и утверждать, что в нас в России нет никаких дел, а затем выйти и врать американскому народу, говоря то же самое. По-своему, он говорил мне врать", - сказал Коэн.

По словам адвоката, он жалеет о помощи и поддержке, которую оказывал Трампу.

"Мне стыдно за свои собственные проступки, и я публично взял на себя ответственность за них, признав вину в суде Южного округа Нью-Йорка. Мне стыдно за свою слабость и неуместную лояльность - того, что я сделал для господина Трампа, стремясь защитить и поддержать его. Мне стыдно, что я решил участвовать в сокрытии незаконных действий господина Трампа, а не слушать собственную совесть. Мне стыдно, потому что я знаю, кем является господин Трамп. Он расист. Он аферист. Он мошенник", - подчеркнул бывший юрист президента США.

После выступления Коэна Трамп заявил в Twitter, что Майкл Коэн обманывает, чтобы сократить свой срок наказания.

Michael Cohen was one of many lawyers who represented me (unfortunately). He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked’s lawyer!