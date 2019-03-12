Порошенко инициировал отставку главы Полтавской ОГА

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Вторник, 12 марта 2019, 12:08

Президент Петр Порошенко просит Кабинет министров направить ему представление на увольнение председателя Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко, обвиняемого в коррупции.

Об этом он сказал, выступая на форуме "От энергоэффективности к энергонезависимости" 12 марта в Киеве.

"Я попрошу господина премьер-министра... прислать мне представление на увольнение председателя Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко и его первого заместителя господина Писоцкого", - сказал Порошенко.

По словам президента, к ним возникли серьезные претензии у Национального антикоррупционного бюро.

"Представлены соответствующие доказательства, и для объективного расследования будет лучше, если господин Головко не будет занимать высокой государственной должности", - отметил глава государства.

Напомним:

  • Детективы Национального антикоррупционного бюро выяснили, что руководитель Полтавской облгосадминистрации Валерий Головко и его зам Андрей Писоцкий с подчиненными требовали от предпринимателей миллионные откаты и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и ценных гаджетов.
  • Сотрудники НАБУ провели обыски в Полтавской областной государственной администрации.
  • Головко и его первый заместитель Андрей Писоцкий утверждают, что никогда не совершали коррупционных действий, в которых их подозревает Национальное антикоррупционное бюро.
  • В то же время обвиненный в коррупции глава Полтавской ОГА лег в больницу.

Украинская правда

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Темы: Полтава коррупция


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