Порошенко инициировал отставку главы Полтавской ОГА

Президент Петр Порошенко просит Кабинет министров направить ему представление на увольнение председателя Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко, обвиняемого в коррупции.

Об этом он сказал, выступая на форуме "От энергоэффективности к энергонезависимости" 12 марта в Киеве.

"Я попрошу господина премьер-министра... прислать мне представление на увольнение председателя Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко и его первого заместителя господина Писоцкого", - сказал Порошенко.

По словам президента, к ним возникли серьезные претензии у Национального антикоррупционного бюро.

"Представлены соответствующие доказательства, и для объективного расследования будет лучше, если господин Головко не будет занимать высокой государственной должности", - отметил глава государства.

Напомним: