ГБР взялось за компромат Bihus.Info на органы и хочет иметь собственных "оперов"

Государственное бюро расследований открыло производство о возможном получении чиновниками ГПУ, СБУ, ГФС и НАБУ взяток за непроведение досудебного расследования и непривлечение к ответственности лиц, причастных к коррупции в оборонной сфере.

Основанием стали материалами журналистского расследования проекта "Bihus.Info".

11 марта "Bihus.Info" обнародовал материли, согласно которым группа лиц вела переговоры о передаче неправомерной выгоды правоохранителям за то, чтоб они не проводили расследования и не привлекли никого к ответственности за незаконные действия между ООО "Оптимаспецдеталь" и предприятиями "Укроборонпрома" при заключении и выполнении договоров на поставку военного оборудования на заводы группы государственных оборонных компаний.

ГБР начало досудебное расследование о получении неправомерной выгоды должностными лицами, занимающими ответственное положение (ч.3. ст. 368 УКУ).

Подчеркивая важность объективного расследования указанного производства, директор ГБР Роман Труба отметил необходимость создания собственных оперативных подразделений.

"Оперативное сопровождение в уголовном производстве в отношении должностных лиц правоохранительных органов должны осуществлять собственные оперативники ГБР", – отметил он.

"Однако действующее законодательство позволяет нам привлечь к работе только оперативные подразделения тех правоохранительных органов, должностные лица которых фигурируют в расследовании", – добавил Труба.

Он призывает принять в кратчайшие сроки законопроект №5395-Д, который исправляет техническую ошибку и вводит должность оперативного работника в перечень должностей ГБР.

Законопроект №5395-Д был принят в первом чтении и в целом 17 мая 2017 года. Тогда Верховная Рада проголосовала за подготовку законопроекта ко второму чтению по сокращенной процедуре, однако до сих пор не возвращалась к его рассмотрению.

Напомним: