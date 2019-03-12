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ГБР взялось за компромат Bihus.Info на органы и хочет иметь собственных "оперов"

Вторник, 12 марта 2019, 11:11

Государственное бюро расследований открыло производство о возможном получении чиновниками ГПУ, СБУ, ГФС и НАБУ взяток за непроведение досудебного расследования и непривлечение к ответственности лиц, причастных к коррупции в оборонной сфере.

Основанием стали материалами журналистского расследования проекта "Bihus.Info".

11 марта "Bihus.Info" обнародовал материли, согласно которым группа лиц вела переговоры о передаче неправомерной выгоды правоохранителям за то, чтоб они не проводили расследования и не привлекли никого к ответственности за незаконные действия между ООО "Оптимаспецдеталь" и предприятиями "Укроборонпрома" при заключении и выполнении договоров на поставку военного оборудования на заводы группы государственных оборонных компаний.

ГБР начало досудебное расследование о получении неправомерной выгоды должностными лицами, занимающими ответственное положение (ч.3. ст. 368 УКУ).

Подчеркивая важность объективного расследования указанного производства, директор ГБР Роман Труба отметил необходимость создания собственных оперативных подразделений.

"Оперативное сопровождение в уголовном производстве в отношении должностных лиц правоохранительных органов должны осуществлять собственные оперативники ГБР", – отметил он.

"Однако действующее законодательство позволяет нам привлечь к работе только оперативные подразделения тех правоохранительных органов, должностные лица которых фигурируют в расследовании", – добавил Труба.

Он призывает принять в кратчайшие сроки законопроект №5395-Д, который исправляет техническую ошибку и вводит должность оперативного работника в перечень должностей ГБР.

Законопроект №5395-Д был принят в первом чтении и в целом 17 мая 2017 года. Тогда Верховная Рада проголосовала за подготовку законопроекта ко второму чтению по сокращенной процедуре, однако до сих пор не возвращалась к его рассмотрению.

Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения президента Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. Якобы сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь организовал поставки из РФ контрабандных деталей для военной техники втридорога.
  • Президент уволил Гладковского-старшего из Совета нацбезопасности и обороны Украины, хотя ни он, ни его сын вину не признают.
  • 11 марта журналисты обнародовали очередную серию расследования, в которых говорится, что в Генпрокуратуре, Военной прокуратуре, Службе безопасности Украины, Государственной фискальной службе и Национальном антикоррупционном бюро неоднократно открывали уголовные производства – но они тормозились.
  • В частности, расследовали деятельность фирмы "Оптимумспецдеталь", через которую Игорь Гладковський вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой зарабатывали на контрабандных деталях, а правоохранителям давали взятки в 10-20 тысяч долларов, чтобы защитить себя.

Темы: УкроборонпромвзяткаГБРНАБУСБУ
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