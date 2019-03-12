Кресло Гладковского в СНБО займет экс-кандидат в президенты

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Вторник, 12 марта 2019, 13:30

Новым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны станет Сергей Кривонос, который недавно снял свою кандидатуру с выборов президента Украины и поддержал действующего главу государства Петра Порошенко.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в Администрации президента.

"Новым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны станет полковник Сергей Кривонос", - подтвердили в АП.

До этого он занимал должность первого заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

На выборы Кривонос выдвигался от партии "Воины АТО", однако 6 марта заявил, что снимает свою кандидатуру и будет поддерживать на президентских выборах 31 марта Порошенко.

12 марта Порошенко анонсировал назначения в СНБО руководителя комиссии по оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества.

Ранее вопросами военно-технического сотрудничества занимался Олег Гладковский, но 4 марта Порошенко его уволил.

Решение об увольнении Гладковского президент принял после опубликования расследования о хищении в оборонной сфере, где фигурирует сын Гладковского - Игорь. Также журналисты опубликовали информацию об откате Гладковскому-старшему.

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Напомним:

  • В СНБО Гладковский отвечал за координацию военно-технической и военно-промышленной политики и функционирование оборонно-промышленного комплекса, а также участие в Совместной рабочей группе Украина — НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.
  • Олег Гладковський вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.
  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследования о людях из окружения Петра Порошенко, курирующих хищения в оборонной сфере. В расследовании фигурировал сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь.
  • По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • 4 марта журналисты обнародовали еще одну серию расследования. В ней утверждалось, что Олег Гладковський лично получил "откат" по хищению в оборонном комплексе в размере 30 000 долларов.

Украинская правда

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Темы: Порошенко виборы СНБО Гладковский выборы президента 2019


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