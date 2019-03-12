Кресло Гладковского в СНБО займет экс-кандидат в президенты

Новым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны станет Сергей Кривонос, который недавно снял свою кандидатуру с выборов президента Украины и поддержал действующего главу государства Петра Порошенко.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в Администрации президента.

"Новым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны станет полковник Сергей Кривонос", - подтвердили в АП.

До этого он занимал должность первого заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

На выборы Кривонос выдвигался от партии "Воины АТО", однако 6 марта заявил, что снимает свою кандидатуру и будет поддерживать на президентских выборах 31 марта Порошенко.

12 марта Порошенко анонсировал назначения в СНБО руководителя комиссии по оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества.

Ранее вопросами военно-технического сотрудничества занимался Олег Гладковский, но 4 марта Порошенко его уволил.

Решение об увольнении Гладковского президент принял после опубликования расследования о хищении в оборонной сфере, где фигурирует сын Гладковского - Игорь. Также журналисты опубликовали информацию об откате Гладковскому-старшему.

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Напомним: