Президент анонсировал нового человека в СНБО вместо Гладковского
Президент Петр Порошенко анонсировал назначение в Совет национальной безопасности и обороны Украины руководителя комиссии по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству, ранее вопросами военно-технического сотрудничества занимался Олег Гладковский.
Об этом он сказал на форуме "От энергоэффективности к энергонезависимости", пишет "Интерфакс-Украина".
"Сегодня я подпишу указ об одном очень важном кадровом назначении в Совет национальной безопасности и обороны Украины человека, который будет одновременно возглавлять комиссию по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству", - сказал он.
По его словам в Украине появится человек, "который будет непосредственно заниматься вопросами перевооружения Вооруженных сил и других военных формирований и вопросами сотрудничества Украины с НАТО".
Порошенко не назвал имени нового председателя комиссии.
На сайте президента пока нет документа о назначении.
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Напомним:
- В СНБО Гладковский отвечал за координацию военно-технической и военно-промышленной политики и функционирование оборонно-промышленного комплекса, а также участие в Совместной рабочей группе Украина — НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.
- 4 марта Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- Также Порошенко уволил Гладковского с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.
- Олег Гладковський вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.
- 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследования о людях из окружения Петра Порошенко, курирующих хищения в оборонной сфере. В расследовании фигурировал сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь.
- По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
- 4 марта журналисты обнародовали еще одну серию расследования. В ней утверждалось, что Олег Гладковський лично получил "откат" по хищению в оборонном комплексе в размере 30 000 долларов.