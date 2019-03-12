Президент Петр Порошенко анонсировал назначение в Совет национальной безопасности и обороны Украины руководителя комиссии по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству, ранее вопросами военно-технического сотрудничества занимался Олег Гладковский.

Об этом он сказал на форуме "От энергоэффективности к энергонезависимости", пишет "Интерфакс-Украина".

"Сегодня я подпишу указ об одном очень важном кадровом назначении в Совет национальной безопасности и обороны Украины человека, который будет одновременно возглавлять комиссию по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству", - сказал он.

По его словам в Украине появится человек, "который будет непосредственно заниматься вопросами перевооружения Вооруженных сил и других военных формирований и вопросами сотрудничества Украины с НАТО".

Порошенко не назвал имени нового председателя комиссии.

На сайте президента пока нет документа о назначении.

Читайте также: Младший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского

Напомним: