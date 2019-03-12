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В аннексированном Крыму зафиксировали новый выброс химических веществ

Вторник, 12 марта 2019, 14:35

В оккупированном Красноперекопске зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации хлористого водорода в воздухе.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что на прошлой неделе было зафиксировано превышение ПДК в 4,4 раза. Также сообщается, что содержание оксида углерода в воздухе Красноперекопска также превысил ПДК в 1,06 раза.

Кроме того, в издании добавили, что повышение содержания вредных веществ в воздухе зафиксировали также в Армянске, где содержание оксида углерода превышает ПДК в 1,04 раза, фтористого водорода - в 1,8 раза.

Напомним:

  • В ночь на 24 августа в оккупированном Россией Крыму в городе Армянск, где расположен завод "Титан", произошли выбросы неизвестного ядовитого вещества.
  • Кроме того, на Херсонщине было зафиксировано химическое загрязнение из-за выбросы завода "Титан".
  • Позже крымский "Титан" приостановил свою работу, а из Армянска вывезли всех детей школьного и дошкольного возраста.

  • 6 сентября власти Херсонской области решили эвакуировать детей из населенных пунктов Каланчакского и Чаплинского районов, расположенных в зоне влияния производственной деятельности крымского завода "Титан", а также провести оздоровление этих детей в детских оздоровительных лагерях области.

  • Жителям северных районов аннексированного Крыма и жителям юга Херсонской области советуют находиться в помещениях или покинуть опасную зону.

Темы: Крымэкология
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