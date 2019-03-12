В аннексированном Крыму зафиксировали новый выброс химических веществ

В оккупированном Красноперекопске зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации хлористого водорода в воздухе.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что на прошлой неделе было зафиксировано превышение ПДК в 4,4 раза. Также сообщается, что содержание оксида углерода в воздухе Красноперекопска также превысил ПДК в 1,06 раза.

Кроме того, в издании добавили, что повышение содержания вредных веществ в воздухе зафиксировали также в Армянске, где содержание оксида углерода превышает ПДК в 1,04 раза, фтористого водорода - в 1,8 раза.

Напомним: