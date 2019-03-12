Текст соглашения с Константинополем: о чем договорились Порошенко и Варфоломей

Константинополь обязался содействовать становлению Автокефальной поместной Православной церкви в Украине, а Киев – способствовать функционированию Миссии "Ставропигия вселенского патриархата в Украине".

Об этом говорится в Соглашении о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и вселенским (Константинопольским) патриархатом, подписанном Петром Порошенко и патриархом Варфоломеем 3 ноября 2018 года и обнародованном постфактум на сайте президента.

Соглашение подписано до предоставления ПЦУ томоса для согласованной деятельности, систематического сотрудничества и содействия религиозным контактам сторон.

Предполагается взаимная системная работа по созданию и конституированию автокефальной церкви с центром в Киеве, аналитическая-методическая работа, обмен информацией о текущей религиозной ситуации, консультации, проведение совместных мероприятий и т.п.

Украина в пределах своего законодательства будет способствовать:

- функционированию представительства вселенского патриархата –"Ставропигии Вселенского патриархата в Украине";

- обретению представительством "зданий и помещений, других объектов собственности, необходимых для функционирования Миссии "Ставропигия вселенского патриархата в Украине";

- предоставлению Миссии визовой поддержки.

А вселенский патриархат, действуя через свое представительство, будет способствовать:

- конституированию в Украине автокефальной поместной церкви;

- активному сотрудничеству и ведению диалога с руководителями и уполномоченными представителями всех центров украинского православия;

- представлению интересов и позиции вселенского патриархата во время объединительных процессов в украинском православии;

- поддержке и налаживанию контактов между ПЦУ и автокефальной церкви других стран.

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"Стороны могут прекратить действие этого соглашения в любое время по предварительному письменному согласованию. В случае прекращения действия данного соглашения мероприятия, которые были начаты на его основании и не реализованы в течение срока действия соглашения, будут продолжаться и совершаться в соответствии с условиями, которые были ранее согласованы сторонами, за исключением случаев, когда реализовать такие мероприятия невозможно", – говорится в документе.

Изменения и дополнения к соглашению вносятся по письменному соглашению сторон.

Напомним: