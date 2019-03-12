Текст соглашения с Константинополем: о чем договорились Порошенко и Варфоломей

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Вторник, 12 марта 2019, 16:07
Пресс-служба президента

Константинополь обязался содействовать становлению Автокефальной поместной Православной церкви в Украине, а Киев – способствовать функционированию Миссии "Ставропигия вселенского патриархата в Украине".

Об этом говорится в Соглашении о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и вселенским (Константинопольским) патриархатом, подписанном Петром Порошенко и патриархом Варфоломеем 3 ноября 2018 года и обнародованном постфактум на сайте президента.

Соглашение подписано до предоставления ПЦУ томоса для согласованной деятельности, систематического сотрудничества и содействия религиозным контактам сторон.

Предполагается взаимная системная работа по созданию и конституированию автокефальной церкви с центром в Киеве, аналитическая-методическая работа, обмен информацией о текущей религиозной ситуации, консультации, проведение совместных мероприятий и т.п.

Украина в пределах своего законодательства будет способствовать:

- функционированию представительства вселенского патриархата –"Ставропигии Вселенского патриархата в Украине";

- обретению представительством "зданий и помещений, других объектов собственности, необходимых для функционирования Миссии "Ставропигия вселенского патриархата в Украине";

- предоставлению Миссии визовой поддержки.

А вселенский патриархат, действуя через свое представительство, будет способствовать:

- конституированию в Украине автокефальной поместной церкви;

- активному сотрудничеству и ведению диалога с руководителями и уполномоченными представителями всех центров украинского православия;

- представлению интересов и позиции вселенского патриархата во время объединительных процессов в украинском православии;

- поддержке и налаживанию контактов между ПЦУ и автокефальной церкви других стран.

"Стороны могут прекратить действие этого соглашения в любое время по предварительному письменному согласованию. В случае прекращения действия данного соглашения мероприятия, которые были начаты на его основании и не реализованы в течение срока действия соглашения, будут продолжаться и совершаться в соответствии с условиями, которые были ранее согласованы сторонами, за исключением случаев, когда реализовать такие мероприятия невозможно", – говорится в документе.

Изменения и дополнения к соглашению вносятся по письменному соглашению сторон.

Напомним:

  • В апреле 2018 года Петр Порошенко попросил вселенского патриарха предоставить томос об автокефалии Православной церкви в Украине.
  • 11 октября Синод Вселенского патриархата подтвердил намерение предоставить томос для автокефалии украинской церкви.
  • Петр Порошенко инициировал передачу Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому патриарху, его инициативу 18 октября поддержала Верховная Рада.
  • 13 декабря в Андреевской церкви состоялась первая архиерейская литургия в патриаршей ставропигии.
  • 15 декабря в Киеве состоялся Объединительный Собор украинского православия, где митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) избрали предстоятелем единой Православной церкви Украины.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии ПЦУ. В тот же день Администрация президента предоставила перевод текста томоса, позже документ обнародовал и Вселенский патриархат.
  • 6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал томос митрополиту Епифанию в Стамбуле.

Алена Рощенко, УП

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Темы: томос церковь Православная Церковь Украины религия


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