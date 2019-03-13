Саакашвили заявил, что вернется в Украину 1 апреля. В ГПСУ пропускать его не собираются

Михеил Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину 1 апреля - на следующий день после первого тура президентских выборов, которые состоятся 31 марта. В Госпогранслужбе подчеркнули, что пропускать его в Украину не собираются - ни сейчас, ни 1 апреля.

О своих планах по возвращению в Украину бывший председатель Одесской ОГА рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"У меня есть электронный билет на 1 апреля этого года. Из Варшавы я лечу в Киев в 14:05 я планирую приземлиться в Борисполе.

Этот билет я взял, потому что уверен: Порошенко не пройдет во второй тур и я более чем уверен, что после этого ни один пограничник не выполнит приказ Порошенко не пускать меня в Украину", - заявил Саакашвили.

Позже Дмитрий Гордон уточнил, что разговор с лидером партии "Рух новых сил" записывалась в ночь с 5 на 6 марта.

Представитель Госпогранслужбы Олег Слободян в комментарии ВВС News Украина подчеркнул, что "данное лицо не является гражданином Украины и нет оснований для его въезда в Украину до 2021 года".

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Напомним: