В РФ заявили, что запрет США называть Крым российским ни на что не влияет

Глава комитета по международным делам в Совете Федерации РФ Константин Косачев уверен, что запрет американским органам власти признавать Крым российским не будет иметь последствий.

Такое мнение он выразил в Facebook.

"Одобрение палатой представителей конгресса США законопроекта, запрещающего Соединённым Штатам признавать Крым российским, разумеется, не будет иметь последствий ни для реального статуса Крыма, ни для международной обстановки вокруг него", – заявил Косачев.

"Но такой цели и не преследовалось. Ведь большинство актов американских законодателей по России принимается исключительно для внутреннего пользования", – добавил он

По мнению российского депутата, "если Конгрессу приходится специально запрещать признание Крыма российским, это значит, что, во-первых, такую вероятность они уже не считают гипотетической, и, во-вторых, отдают себе отчёт в том, что Крым можно считать украинским только в бессмысленных актах, а не на деле".

"Понятно, что это окрик Трампу и союзникам, но раз такой окрик нужен, и не в 2014 году, а в 2019 – это симптоматично", – написал Косачев.

"И ещё этот закон о кодифицированном американскими конгрессменами непризнании, а следовательно – о нарушении прав человека, коих в Крыму и Севастополе более 2 миллионов 300 тысяч. Быть может, это самое массовое нарушение прав человека, закреплённое отныне в законе. США пионеры и в этом", – добавил он.

"Ну, а с названием акта – "Закон о непризнании аннексии Крыма" – нельзя не согласиться: мы тоже не признаём добровольное и легитимное возвращение Крыма в Россию в качестве аннексии", – заявил Косачев.

Напомним: