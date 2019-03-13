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В РФ заявили, что запрет США называть Крым российским ни на что не влияет

Среда, 13 марта 2019, 08:23

Глава комитета по международным делам в Совете Федерации РФ Константин Косачев уверен, что запрет американским органам власти признавать Крым российским не будет иметь последствий.

Такое мнение он выразил в Facebook.

"Одобрение палатой представителей конгресса США законопроекта, запрещающего Соединённым Штатам признавать Крым российским, разумеется, не будет иметь последствий ни для реального статуса Крыма, ни для международной обстановки вокруг него", – заявил Косачев.

"Но такой цели и не преследовалось. Ведь большинство актов американских законодателей по России принимается исключительно для внутреннего пользования", – добавил он

По мнению российского депутата, "если Конгрессу приходится специально запрещать признание Крыма российским, это значит, что, во-первых, такую вероятность они уже не считают гипотетической, и, во-вторых, отдают себе отчёт в том, что Крым можно считать украинским только в бессмысленных актах, а не на деле".

"Понятно, что это окрик Трампу и союзникам, но раз такой окрик нужен, и не в 2014 году, а в 2019 – это симптоматично", – написал Косачев.

"И ещё этот закон о кодифицированном американскими конгрессменами непризнании, а следовательно – о нарушении прав человека, коих в Крыму и Севастополе более 2 миллионов 300 тысяч. Быть может, это самое массовое нарушение прав человека, закреплённое отныне в законе. США пионеры и в этом", – добавил он.

"Ну, а с названием акта – "Закон о непризнании аннексии Крыма" – нельзя не согласиться: мы тоже не признаём добровольное и легитимное возвращение Крыма в Россию в качестве аннексии", – заявил Косачев.

Напомним:

  • Россия аннексировала Крым в феврале-марте 2014 года, воспользовавшись сменной власти в Киеве и прикрывшись незаконным "референдумом" в АРК, который не признают ни Украина, ни цивилизованный мир.
  • 12 марта 2019 года Нижняя палата Конгресса США одобрила 4 законопроекта, направленные против России: один из документов требует от директора Нацразведка США за полгода подготовить для конгрессменов отчет об активах президента РФ Владимира Путина, еще один –запрещает правительству США как-либо признавать Крым российской территорией.
  • Последний законопроект был внесен в Конгресс 16 января.
  • Если инициативу одобрит Сенат Конгресса, она отправится на подпись главе государства.

Темы: КрымРосcияСША
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