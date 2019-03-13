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Палата представителей США приняла ряд законопроектов против РФ и Путина

Среда, 13 марта 2019, 04:52
Палата представителей США приняла ряд законопроектов против РФ и Путина

Нижняя палата Конгресса США одобрила 4 законопроекта, направленные против правительства России и лично президента Владимира Путина.

Об этом сообщает пресс-служба Палаты представителей США.

Отмечается, что один из одобренных документов требует от директора Нацразведка США за полгода подготовить для конгрессменов отчет об активах Путина, еще один - запрещает правительству США юридически или фактически признавать Крым российской территорией.

Кроме этого, Палата представителей приняла резолюцию, которая осуждает Путина за сокрытие подробностей убийства Бориса Немцова и призывает РФ провести международное расследование преступления, а Белый дом - ввести санкции против его предполагаемых организаторов и исполнителей.

Последний принятый документ обязывает директора Национальной разведки США в течение 90 дней предоставить отчет о возможных военных действий РФ против НАТО и попытки России "использовать слабость и разногласия между ее западными противниками".

Напомним:

  • Родственники убитого оппозиционного политика Бориса Немцова обвиняют в бездействии следователей в ходе расследования, поиска организаторов и заказчиков его убийства.
  • Борис Немцов погиб 27 февраля 2015: неизвестный расстрелял оппозиционера на Большом Каменном мосту недалеко от Кремля, от ранений Немцов скончался на месте.
  • Немцов заявлял, что опасается, что президент России Владимир Путин "закажет" его за оппозиционные высказывания.
  • Убийство политика произошло за день до оппозиционного марша "Весна", запланированного на 1 марта.
  • В июле 2017 г. Московский окружной военный суд приговорил обвиняемого в убийстве Немцова Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч российских рублей.
  • К длительным срокам лишения свободы также были приговорены другие фигуранты дела:  Анзор Губашев получил 19 лет колонии строгого режима, его брат Шадид - 16 лет. Темирлану Эскерханову суд назначил наказание в виде 14 лет строгого режима. Хамзата Бахаева приговорили к 11 годам колонии. 
  • Никто из приговоренных не признал свою вину.
  • 24 февраля в Москве, Петербурге и других городах России прошли акции памяти Немцова.

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Темы: СШАРосcияПутинНемцов
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