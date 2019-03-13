Палата представителей США приняла ряд законопроектов против РФ и Путина

Нижняя палата Конгресса США одобрила 4 законопроекта, направленные против правительства России и лично президента Владимира Путина.

Об этом сообщает пресс-служба Палаты представителей США.

Отмечается, что один из одобренных документов требует от директора Нацразведка США за полгода подготовить для конгрессменов отчет об активах Путина, еще один - запрещает правительству США юридически или фактически признавать Крым российской территорией.

Кроме этого, Палата представителей приняла резолюцию, которая осуждает Путина за сокрытие подробностей убийства Бориса Немцова и призывает РФ провести международное расследование преступления, а Белый дом - ввести санкции против его предполагаемых организаторов и исполнителей.

Последний принятый документ обязывает директора Национальной разведки США в течение 90 дней предоставить отчет о возможных военных действий РФ против НАТО и попытки России "использовать слабость и разногласия между ее западными противниками".

Напомним: