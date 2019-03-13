Комитет объяснил, почему отложил законы о незаконном обогащении

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности не включил в повестку дня президентский и 5 альтернативных законопроектов о наказании за незаконное обогащение, поскольку это нарушило бы регламент.

Об этом в среду заявил председатель комитета Андрей Кожемякин, сообщает Укринформ.

"Выводы Главного научно-экспертного управления есть только по четырем из шести проектов (которые рассматривал комитет в среду – ред.). На сегодняшний день, в связи с тем, что Верховная Рада рассматривает закон о языке, у нас нет возможности... принять решение о включении этих проектов в повестку дня. Это нарушение регламента, и я хотел бы обратиться к членам комитета, чтобы мы как-то решили этот вопрос", - сказал он.

"Мы можем согласно регламенту рассмотреть эти проекты, послушать содокладчиков, но мы можем только рекомендовать эти проекты Верховной Раде, или все или несколько, включить в повестку дня", - сказал председатель комитета Андрей Кожемякин.

По результатам обсуждения члены комитета проголосовать за то, чтобы снять все законопроекты из повестки дня заседания комитета.

Среди причин такого решения – отсутствие по двум законопроектам заключении Главного научно-экспертного управления, отсутствие в повестке дня парламента данных законопроектов.

Также еще не закончился срок подачи альтернативных законопроектов.

Напомним: