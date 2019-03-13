Комитет объяснил, почему отложил законы о незаконном обогащении
Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности не включил в повестку дня президентский и 5 альтернативных законопроектов о наказании за незаконное обогащение, поскольку это нарушило бы регламент.
Об этом в среду заявил председатель комитета Андрей Кожемякин, сообщает Укринформ.
"Выводы Главного научно-экспертного управления есть только по четырем из шести проектов (которые рассматривал комитет в среду – ред.). На сегодняшний день, в связи с тем, что Верховная Рада рассматривает закон о языке, у нас нет возможности... принять решение о включении этих проектов в повестку дня. Это нарушение регламента, и я хотел бы обратиться к членам комитета, чтобы мы как-то решили этот вопрос", - сказал он.
"Мы можем согласно регламенту рассмотреть эти проекты, послушать содокладчиков, но мы можем только рекомендовать эти проекты Верховной Раде, или все или несколько, включить в повестку дня", - сказал председатель комитета Андрей Кожемякин.
По результатам обсуждения члены комитета проголосовать за то, чтобы снять все законопроекты из повестки дня заседания комитета.
Среди причин такого решения – отсутствие по двум законопроектам заключении Главного научно-экспертного управления, отсутствие в повестке дня парламента данных законопроектов.
Также еще не закончился срок подачи альтернативных законопроектов.
Напомним:
- Ранее в Верховной Раде было зарегистрировано6 законопроектов о введении наказания для чиновников за незаконное обогащение. Позже Юлия Тимошенко свой законопроект отозвала.
- Народный депутат Мустафа Найем заявил, что парламентский комитет по вопросам обеспечения правоохранительных органов отказался рассматривать
- 26 февраля Конституционный судпризнал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
- Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
- Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году.
- Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
- НАБУ расследует 50 уголовных производств по статье 368-2. Самое тяжкое предусмотренное наказание – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
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