В США открыто уголовное дело по поводу договоров Facebook

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Четверг, 14 марта 2019, 01:12

Прокуратура США ведет уголовное расследование в отношении договоров, которые Facebook Inc заключила с некоторыми из крупнейших мировых технологических компаний.

Об этом, ссылаясь на источники, пишет The New York Times.

Большое жюри в Нью-Йорке затребовало предъявления в суде документы по крайней мере от двух известных производителей смартфонов и других устройств, пишет газета, не называя их, ссылаясь на двух человек, знакомых с запросами.

Обе компании вступили в партнерские отношения с Facebook Inc, получив широкий доступ к информации сотен миллионов его пользователей. Кроме этих двух компаний, сделки с Facebook Inc заключали еще около 150 компаний, в том числе Amazon, Apple, Microsoft и Sony.

Соглашения позволяют этим компаниям видеть друзей пользователей, контактную информацию и другие данные, иногда без запроса пользователю на согласие.

При этом издание отмечает, что за последние два года Facebook прекратил большинство партнерских отношений.

"Мы сотрудничаем со следователями и серьезно относимся к этим расследованиям... Мы предоставили публичные показания, ответили на вопросы и пообещали, что будем продолжать делать это", - говорится в заявлении представителя Facebook.

Напомним:

  • Facebook попал в скандал из-за того, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica, которая работала на Дональда Трампа на выборах в США в 2016 году, неправомерно получила доступ к личной информации 87 миллионов пользователей Facebook.
  • Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг признал, что в его компании недостаточно ответственно отнеслись к безопасности, что привело к ненадлежащему использованию персональных данных граждан.
  • 22 мая на слушании в Европарламенте Цукерберг заверил, что компания принимает меры для предотвращения вмешательства внешних игроков в национальные выборы в Европе и в выборы в Европейский парламент.

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Темы: facebook соцсети США


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