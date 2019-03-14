Военные сбили шпионский беспилотник боевиков

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Четверг, 14 марта 2019, 12:47

В Донецкой области военные сбили беспилотный летательный аппарат, который, вероятно, принадлежит боевикам.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"На Мариупольском направлении с целью уточнения построения системы обороны подразделений Объединенных сил противник пытался использовать БПЛА типа квадракоптер "Фантом-4ˮ, – говорится в сообщении.

 

Военные говорят, что остановили "разведывательное задание воздушного шпиона" у позиций ООС в районе села Водяное Донецкой области.

БПЛА передали специалистам специальных подразделений для изучения собранной им информации, в том числе и о бывших владельцев.

 

"Используя "весеннее" перемирие, противник продолжает ведение разведки всеми средствами, в том числе с использованием современных БПЛА", – отмечают в ООС.

 

Напомним:

  • В ООС сообщили, что за прошедшие сутки российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня.
  • Кроме того, пограничники заявили, что в ночь на 14 марта из оккупированного Крыма вне КПВВ пытался попасть на материковую Украину завербованный Россией бывший боевик оккупированного Донбасса.

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс война


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