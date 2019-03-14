Порошенко уволил главу внешней разведки

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Четверг, 14 марта 2019, 17:10

Президент Петр Порошенко уволил председателя Службы внешней разведки Украины Егора Божко.

Об этом свидетельствует указ, опубликованный на сайте Порошенко в четвер.

Божко был назначен на эту должность в сентябре 2017 года.

Служба внешней разведки – государственный орган, который осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах.

Напомним:

  • 1 октября 2018 года в программе "Наши деньги" журналисты обнародовали результаты собственного расследования о состоянии первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
  • Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а родственники имеют российские паспорта.
  • По данным журналистов, пока родственники Семочко постоянно курсируют между Киевом и аннексированным Крымом.
  • 3 октября сообщалось, что НАБУ открыло уголовное дело против заместителя председателя внешней разведки Сергея Семочко по статье "незаконное обогащение".
  • Позже СБУ сообщила, что открыла уголовное производство по статье "государственная измена".
  • Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.

Украинская правда

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Темы: Порошенко разведка


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