Порошенко уволил главу внешней разведки

Президент Петр Порошенко уволил председателя Службы внешней разведки Украины Егора Божко.

Об этом свидетельствует указ, опубликованный на сайте Порошенко в четвер.

Божко был назначен на эту должность в сентябре 2017 года.

Служба внешней разведки – государственный орган, который осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах.

Напомним: