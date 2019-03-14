Порошенко уволил главу внешней разведки
Четверг, 14 марта 2019, 16:10
Президент Петр Порошенко уволил председателя Службы внешней разведки Украины Егора Божко.
Об этом свидетельствует указ, опубликованный на сайте Порошенко в четвер.
Божко был назначен на эту должность в сентябре 2017 года.
Служба внешней разведки – государственный орган, который осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах.
Напомним:
- 1 октября 2018 года в программе "Наши деньги" журналисты обнародовали результаты собственного расследования о состоянии первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а родственники имеют российские паспорта.
- По данным журналистов, пока родственники Семочко постоянно курсируют между Киевом и аннексированным Крымом.
- 3 октября сообщалось, что НАБУ открыло уголовное дело против заместителя председателя внешней разведки Сергея Семочко по статье "незаконное обогащение".
- Позже СБУ сообщила, что открыла уголовное производство по статье "государственная измена".
- Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.
Украинская правда