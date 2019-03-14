Youtube заблокировал канал Зеленского

Популярный видеохостинг Youtube заблокировал канал кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердил руководитель диджитал-департамента штаба Зеленского Михаил Федоров.

"Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение", - говорится в объяснении сообщества.

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