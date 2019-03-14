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Youtube заблокировал канал Зеленского

Четверг, 14 марта 2019, 16:43

Популярный видеохостинг Youtube заблокировал канал кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердил руководитель диджитал-департамента штаба Зеленского Михаил Федоров.

"Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение", - говорится в объяснении сообщества.

В то же время Федоров сообщил, что причина другая. В штабе Зеленского считают, что произошла техническая ошибка.

"Причина не известна. Страйков не было. Думаю фильтр, техническая ошибка", - добавил Федоров.

 

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Напомним:

  • По данным последнего опроса, Зеленский остается лидером президентского рейтинга — его поддерживают 27,7% тех, кто определился и планируют голосовать. На втором месте Порошенко — у него 19,6%. Третьей с показателем в 14,8% идет Тимошенко.
  • Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй – 24 апреля.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийинтернет
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