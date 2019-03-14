Youtube заблокировал канал Зеленского
3880 просмотров
Четверг, 14 марта 2019, 17:43
Популярный видеохостинг Youtube заблокировал канал кандидата в президенты Владимира Зеленского.
Эту информацию "Украинской правде" подтвердил руководитель диджитал-департамента штаба Зеленского Михаил Федоров.
"Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение", - говорится в объяснении сообщества.
Читайте также: Что надо знать избирателю о Владимире Зеленском
Владимир Зеленский: 1 апреля - офигенный день для победы клоуна
Напомним:
- По данным последнего опроса, Зеленский остается лидером президентского рейтинга — его поддерживают 27,7% тех, кто определился и планируют голосовать. На втором месте Порошенко — у него 19,6%. Третьей с показателем в 14,8% идет Тимошенко.
- Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй – 24 апреля.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua