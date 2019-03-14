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Сенат США отклонил декларацию Трампа о чрезвычайном положении, он пообещал наложить вето

Четверг, 14 марта 2019, 21:14
Сенат США отклонил декларацию Трампа о чрезвычайном положении, он пообещал наложить вето
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Контролируемый республиканцами Сенат США отклонил декларацию президента Дональда Трампа о чрезвычайной ситуации на юго-западной границе страны.

Об этом сообщает АР.

59 сенаторов против 41 проголосовали, чтобы отменить февральское заявление Трампа о чрезвычайном положении на границе страны. Он ввел его, чтобы потратить 3,6 миллиардов долларов на стену - эта сумма больше, чем та, которую утвердил Конгресс.

"Двенадцать республиканцев присоединились к демократам в открытом противостоянии Трампу, которого много сенаторов-республиканцев надеялись избежать, потому что он (президент - УП) имеет широкую поддержку миллионов консервативных избирателей, которые могут наказать республиканцев на выборах в следующем году", - отмечает агентство.

Сенат передаст Трампу этот документ вместе с аналогичным предыдущим утверждением контролируемой демократами Палаты представителей США.

В то же время президент уже заявил, что наложит вето и заблокирует резолюцию.

Агентство добавляет, что Конгрессу вряд ли удастся преодолеть вето Трампа, потому что для этого необходимо две трети голосов конгрессменов.

Напомним:

  • Ранее Трамп ввел режим чрезвычайного положения в Соединенных Штатах, чтобы получить больше денег для строительства стены на границе с Мексикой.
  • Согласно американскому законодательству, чрезвычайный режим предоставляет президенту дополнительные полномочия для борьбы с кризисными ситуациями. Именно эти полномочия позволят обойти Конгресс, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.
  • Коалиция из 16 штатов США судится с администрацией президента Дональда Трампа относиельно его решения объявить чрезвычайную ситуацию для привлечения средств на строительство стены на границе с Мексикой.
  • Неправительственная организация Public Citizen подала иск в суд в Вашингтоне, требуя от имени трех землевладельцев в Техасе и группы по охране окружающей среды, заблокировать объявление чрезвычайного положения.

Мария Думанская, УП
Темы: СШАТрампзаконодательство
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