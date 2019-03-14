Сенат США отклонил декларацию Трампа о чрезвычайном положении, он пообещал наложить вето
Контролируемый республиканцами Сенат США отклонил декларацию президента Дональда Трампа о чрезвычайной ситуации на юго-западной границе страны.
Об этом сообщает АР.
59 сенаторов против 41 проголосовали, чтобы отменить февральское заявление Трампа о чрезвычайном положении на границе страны. Он ввел его, чтобы потратить 3,6 миллиардов долларов на стену - эта сумма больше, чем та, которую утвердил Конгресс.
"Двенадцать республиканцев присоединились к демократам в открытом противостоянии Трампу, которого много сенаторов-республиканцев надеялись избежать, потому что он (президент - УП) имеет широкую поддержку миллионов консервативных избирателей, которые могут наказать республиканцев на выборах в следующем году", - отмечает агентство.
Сенат передаст Трампу этот документ вместе с аналогичным предыдущим утверждением контролируемой демократами Палаты представителей США.
В то же время президент уже заявил, что наложит вето и заблокирует резолюцию.
VETO!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 березня 2019 р.
Агентство добавляет, что Конгрессу вряд ли удастся преодолеть вето Трампа, потому что для этого необходимо две трети голосов конгрессменов.
Напомним:
- Ранее Трамп ввел режим чрезвычайного положения в Соединенных Штатах, чтобы получить больше денег для строительства стены на границе с Мексикой.
- Согласно американскому законодательству, чрезвычайный режим предоставляет президенту дополнительные полномочия для борьбы с кризисными ситуациями. Именно эти полномочия позволят обойти Конгресс, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.
- Коалиция из 16 штатов США судится с администрацией президента Дональда Трампа относиельно его решения объявить чрезвычайную ситуацию для привлечения средств на строительство стены на границе с Мексикой.
- Неправительственная организация Public Citizen подала иск в суд в Вашингтоне, требуя от имени трех землевладельцев в Техасе и группы по охране окружающей среды, заблокировать объявление чрезвычайного положения.