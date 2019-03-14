Сенат США отклонил декларацию Трампа о чрезвычайном положении, он пообещал наложить вето

Контролируемый республиканцами Сенат США отклонил декларацию президента Дональда Трампа о чрезвычайной ситуации на юго-западной границе страны.

Об этом сообщает АР.

59 сенаторов против 41 проголосовали, чтобы отменить февральское заявление Трампа о чрезвычайном положении на границе страны. Он ввел его, чтобы потратить 3,6 миллиардов долларов на стену - эта сумма больше, чем та, которую утвердил Конгресс.

"Двенадцать республиканцев присоединились к демократам в открытом противостоянии Трампу, которого много сенаторов-республиканцев надеялись избежать, потому что он (президент - УП) имеет широкую поддержку миллионов консервативных избирателей, которые могут наказать республиканцев на выборах в следующем году", - отмечает агентство.

Сенат передаст Трампу этот документ вместе с аналогичным предыдущим утверждением контролируемой демократами Палаты представителей США.

В то же время президент уже заявил, что наложит вето и заблокирует резолюцию.

VETO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 березня 2019 р.

Агентство добавляет, что Конгрессу вряд ли удастся преодолеть вето Трампа, потому что для этого необходимо две трети голосов конгрессменов.

Напомним: