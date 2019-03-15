Вилкула и экс-директора "Спецтехноэкспорта" ждут в НАПК

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Пятница, 15 марта 2019, 14:44

Народного депутата и кандидата в президенты Александра Вилкула вызывают в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для дачи объяснений.

Его ждут в НАПК во вторник-среду, 20 или 21 марта, на 10:00

Журналисты обнародовали, что Вилкул скрывал в декларациях имущество гражданской жены и бывшей тещи, которым пользуется сам.

Но НАПК ждет Вилкула по поводу нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

В этом же подозревают еще одного нардепа Вадима Кривохатько, которого также ждут с объяснениями 20-21 марта.

Среди тех, кого НАПК ждет на беседу, – и бывший директор дочернего предприятия госкомпании "Укрспецэкспорт" Павел Барбул. 19 марта от него хотят услышать, почему он не сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Барбул проходит по делу о растрате 55,5 млн гривен средств "Спецтехноэкспорта", но вышел из следственного изолятора под залог.

Всего в сообщении НАПК речь о 7 лицах, среди которых еще депутат Сумского горсовета Светлана Липовая, в. и.о. государственного секретаря Минрегионстроя и двое судей

Всех пригласили официальным письмом за неделю до публикации на сайте, подчеркивает НАПК.

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Темы: Вилкул Укроборонпром НАПК декларации


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