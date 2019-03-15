Количество желающих изучать русский в школе наравне с украинским значительно уменьшилось

Количество граждан, которые поддерживали равноправное изучения украинского и русского языка в школах, за 20 лет уменьшилось на 16% и составляет менее 30%.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в марте.

"За 20 лет с 46% до 29,9% снизилось количество тех, кто считает, что русский язык нужно изучать в том же объеме, что и украинский язык", - говорится в сообщении.

Также с 31,5% до 25,9% снизилась доля тех, кто считает, что изучать нужно в меньшем объеме, чем украинский язык, но в большем, чем другие иностранные языки.

С 16,7% до 25,4% выросло количество тех, кто считает, что надо изучать в меньшем объеме, чем другие иностранные языки.

Кроме того, сейчас 7,8% респондентов считают, что русский "не надо изучать вообще".

При этом 46% украинцев сообщили, что со своими ближайшими родственниками (родители, бабушки и дедушки, родные братья и сестры) говорят преимущественно или только на украинском языке (в т.ч. 32,4% говорят только на украинском языке).

Преимущественно или только на русском языке говорят 28,1% украинцев (в т.ч. 15,8% говорят только на русском языке).

Еще 24,9% украинцев в равной степени разговаривают на украинском и русском языках.

На других языках разговаривают 0,2%, не смогли или отказались ответить на вопрос – 0,7%.

Опрос проходил с 28 февраля по 11 марта. Методом личного интервью было опрошено 2004 респондента, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым и оккупированного Донбасса) в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 4,7% для показателей близких к 50%, 4,1% – для показателей близких к 25%, 2,9% – для показателей близких к 10%, 2,1% – для показателей близких к 5 %.