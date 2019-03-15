Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Количество желающих изучать русский в школе наравне с украинским значительно уменьшилось

Пятница, 15 марта 2019, 15:15

Количество граждан, которые поддерживали равноправное изучения украинского и русского языка в школах, за 20 лет уменьшилось на 16% и составляет менее 30%.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в марте.

"За 20 лет с 46% до 29,9% снизилось количество тех, кто считает, что русский язык нужно изучать в том же объеме, что и украинский язык", - говорится в сообщении.

Также с 31,5% до 25,9% снизилась доля тех, кто считает, что изучать нужно в меньшем объеме, чем украинский язык, но в большем, чем другие иностранные языки.

С 16,7% до 25,4% выросло количество тех, кто считает, что надо изучать в меньшем объеме, чем другие иностранные языки.

Кроме того, сейчас 7,8% респондентов считают, что русский "не надо изучать вообще". 

 

При этом 46% украинцев сообщили, что со своими ближайшими родственниками (родители, бабушки и дедушки, родные братья и сестры) говорят преимущественно или только на украинском языке (в т.ч. 32,4% говорят только на украинском языке).

Преимущественно или только на русском языке говорят 28,1% украинцев (в т.ч. 15,8% говорят только на русском языке).

Еще 24,9% украинцев в равной степени разговаривают на украинском и русском языках.

На других языках разговаривают 0,2%, не смогли или отказались ответить на вопрос – 0,7%. 

 

Опрос проходил с 28 февраля по 11 марта. Методом личного интервью было опрошено 2004 респондента, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым и оккупированного Донбасса) в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 4,7% для показателей близких к 50%, 4,1% – для показателей близких к 25%, 2,9% – для показателей близких к 10%, 2,1% – для показателей близких к 5 %. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: языкобразование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
язык
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Зеленский подписал закон о продлении перехода на украинский для школ с языками ЕС
Запорожью больше не грозит переименование: комиссия передумала
Последние новости
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
Все новости...
Реклама: