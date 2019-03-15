Новозеландский террорист среди угроз упомянул Украину – муфтий

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Пятница, 15 марта 2019, 17:46

Стрелок, который стал участником теракта в мечети Новой Зеландии, угрожал мусульманам других государств, в том числе, Украины.

Об этом написал муфтий Духовного управления мусульман Украины "УММА" Саид Исмагилов.

"В "манифесте" террориста, убившего сегодня мусульман в мечети в Новой Зеландии, упоминается Украина, и соответственно угрозы адресованы, в том числе, и мусульманам Украины", – отметил Исмагилов.

По его словам, террорист написал: "Вы не найдете покоя ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине".

Муфтий рассказал, что упоминание Украины вызвало обеспокоенность у мусульман, пришедших на молитву в пятницу,

"Надеюсь, что в Украине никогда такого не произойдет, однако удивительно, почему террористы вспомнили из 195 стран мира, всего пять стран, и нашу Украину в том числе", – добавил Исмагилов.

Как сообщает The Sydney Morning Herald, задержанный в соцсетях носил имя Брентон Таррант. Он писал, что родился в Австралии, и перед терактом обнародовал свой "манифест".

Напомним:

  • В новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди вошли в две мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы, заблокировали входную дверь и уторили стрельбу.
  • Во время стрельбы один из боевиков вел прямую трансляцию.
  • По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, это "один из самых мрачных дней" в истории страны.
  • В теракте погибли по меньшей мере 49 человек
  • Одному из задержанных предъявлено обвинение.

Украинская правда

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Темы: теракт


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