Стрелок, который стал участником теракта в мечети Новой Зеландии, угрожал мусульманам других государств, в том числе, Украины.

Об этом написал муфтий Духовного управления мусульман Украины "УММА" Саид Исмагилов.

"В "манифесте" террориста, убившего сегодня мусульман в мечети в Новой Зеландии, упоминается Украина, и соответственно угрозы адресованы, в том числе, и мусульманам Украины", – отметил Исмагилов.

По его словам, террорист написал: "Вы не найдете покоя ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине".

Муфтий рассказал, что упоминание Украины вызвало обеспокоенность у мусульман, пришедших на молитву в пятницу,

"Надеюсь, что в Украине никогда такого не произойдет, однако удивительно, почему террористы вспомнили из 195 стран мира, всего пять стран, и нашу Украину в том числе", – добавил Исмагилов.

Как сообщает The Sydney Morning Herald, задержанный в соцсетях носил имя Брентон Таррант. Он писал, что родился в Австралии, и перед терактом обнародовал свой "манифест".

Напомним: