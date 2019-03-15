Стрелок Брентон Таррант, который стал участником теракта в мечети Новой Зеландии, в своем "манифесте" упомянул Украину.

Документ он обнародован перед терактом.

Автор говорит, что решил отомстить "захватчикам"-мусульманам, которые "стремятся занять земли" и "этнически заменить" его народ.

Стрелок Брентон Таррант Фото: ABC

Террорист отметил, что "не осталось ни одного места", которого не коснулась бы миграция.

"Вы не найдете никакой передышки, ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине, ни в любой точке мира. Я знаю, потому что я был там", – говорится в "манифесте".

Задержанный в соцсетях носил имя Брентон Таррант. Мужчина писал, что родился в Австралии и ему 28 лет. Считает себя представителем правых взглядов.

Сейчас его Twitter-аккаунт заблокирован.

Напомним: