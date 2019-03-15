Новозеландский террорист в "манифесте" упомянул Украину
Стрелок Брентон Таррант, который стал участником теракта в мечети Новой Зеландии, в своем "манифесте" упомянул Украину.
Документ он обнародован перед терактом.
Автор говорит, что решил отомстить "захватчикам"-мусульманам, которые "стремятся занять земли" и "этнически заменить" его народ.
Террорист отметил, что "не осталось ни одного места", которого не коснулась бы миграция.
"Вы не найдете никакой передышки, ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине, ни в любой точке мира. Я знаю, потому что я был там", – говорится в "манифесте".
Задержанный в соцсетях носил имя Брентон Таррант. Мужчина писал, что родился в Австралии и ему 28 лет. Считает себя представителем правых взглядов.
Сейчас его Twitter-аккаунт заблокирован.
Напомним:
- В новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди вошли в две мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы, заблокировали входную дверь и уторили стрельбу.
- Во время стрельбы один из боевиков вел прямую трансляцию.
- По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, это "один из самых мрачных дней" в истории страны.
- В теракте погибли по меньшей мере 49 человек.
- Одному из задержанных предъявлено обвинение.