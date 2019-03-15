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Новозеландский террорист в "манифесте" упомянул Украину

Пятница, 15 марта 2019, 17:43

Стрелок Брентон Таррант, который стал участником теракта в мечети Новой Зеландии, в своем "манифесте" упомянул Украину.

Документ он обнародован перед терактом.

Автор говорит, что решил отомстить "захватчикам"-мусульманам, которые "стремятся занять земли" и "этнически заменить" его народ.

Стрелок Брентон Таррант
Стрелок Брентон Таррант
Фото: ABC

Террорист отметил, что "не осталось ни одного места", которого не коснулась бы миграция.

"Вы не найдете никакой передышки, ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине, ни в любой точке мира. Я знаю, потому что я был там", – говорится в "манифесте".

 

Задержанный в соцсетях носил имя Брентон Таррант. Мужчина писал, что родился в Австралии и ему 28 лет. Считает себя представителем правых взглядов.

Сейчас его Twitter-аккаунт заблокирован.

Напомним:

  • В новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди вошли в две мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы, заблокировали входную дверь и уторили стрельбу.
  • Во время стрельбы один из боевиков вел прямую трансляцию.
  • По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, это "один из самых мрачных дней" в истории страны.
  • В теракте погибли по меньшей мере 49 человек
  • Одному из задержанных предъявлено обвинение.

Украинская правда

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Темы: теракт
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